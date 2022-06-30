https://ria.ru/20220630/eda-1799349647.html
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией
Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:22
2022-06-30T17:22
2022-06-30T18:10
в мире
испания
россия
нато
саммит нато
оливье (салат)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат".Ранее СМИ сообщили, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню заведения. Позже стало известно, что блюдо переименовали и назвали "традиционным"."Это еще одна сокрушительная победа НАТО", — пошутил комментатор."Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!" — добавил третий."Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых — если бы я увидел меню, где был бы указан "традиционный салат", я бы просто не понял, о каком блюде идет речь", — написал еще один пользователь."День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным. <…> и вот вам доказательство этого", — подчеркнул другой."НАТО: русский означает традиционный", — сыронизировал один из читателей."Запад уже начал "отменять" русскую классическую музыку и литературу. Но салат…" —заключил второй."Русским салатом" в Испании считают оливье. Существует мнение, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года уехавшие из России эмигранты распространили рецепт по всему миру.
https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, россия, нато, саммит нато, оливье (салат)
17:22 30.06.2022 (обновлено: 18:10 30.06.2022)
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией
Пользователи Twitter высмеяли исчезновение из меню на саммите НАТО "русского салата"
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат".
Ранее СМИ сообщили, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню заведения. Позже стало известно, что блюдо переименовали и назвали "традиционным".
"Это еще одна сокрушительная победа НАТО
", — пошутил комментатор.
"Слава богу! США были в нескольких шагах от распада из-за такого меню. Мы буквально увернулись от пули", — поддержал его второй.
"Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!" — добавил третий.
"Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых — если бы я увидел меню, где был бы указан "традиционный салат", я бы просто не понял, о каком блюде идет речь", — написал еще один пользователь.
"День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным. <…> и вот вам доказательство этого", — подчеркнул другой.
"НАТО: русский означает традиционный", — сыронизировал один из читателей.
"Черт, а цена-то осталась прежней", — огорчился комментатор.
"Запад уже начал "отменять" русскую классическую музыку и литературу. Но салат…" —заключил второй.
"Русским салатом" в Испании
считают оливье. Существует мнение, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года уехавшие из России эмигранты распространили рецепт по всему миру.