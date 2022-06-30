https://ria.ru/20220630/eda-1799349647.html

Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией

Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией - РИА Новости, 30.06.2022

Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией

Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат". РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:22

2022-06-30T17:22

2022-06-30T18:10

в мире

испания

россия

нато

саммит нато

оливье (салат)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат".Ранее СМИ сообщили, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню заведения. Позже стало известно, что блюдо переименовали и назвали "традиционным"."Это еще одна сокрушительная победа НАТО", — пошутил комментатор."Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!" — добавил третий."Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых — если бы я увидел меню, где был бы указан "традиционный салат", я бы просто не понял, о каком блюде идет речь", — написал еще один пользователь."День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным. <…> и вот вам доказательство этого", — подчеркнул другой."НАТО: русский означает традиционный", — сыронизировал один из читателей."Запад уже начал "отменять" русскую классическую музыку и литературу. Но салат…" —заключил второй."Русским салатом" в Испании считают оливье. Существует мнение, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года уехавшие из России эмигранты распространили рецепт по всему миру.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

https://ria.ru/20220629/bayden-1799127622.html

https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html

испания

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, испания, россия, нато, саммит нато, оливье (салат)