Рейтинг@Mail.ru
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/eda-1799349647.html
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией
Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:22
2022-06-30T18:10
в мире
испания
россия
нато
саммит нато
оливье (салат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/15/1547761552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc765db32eaadc553c447cd855c8e3c3.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат".Ранее СМИ сообщили, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню заведения. Позже стало известно, что блюдо переименовали и назвали "традиционным"."Это еще одна сокрушительная победа НАТО", — пошутил комментатор."Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!" — добавил третий."Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых — если бы я увидел меню, где был бы указан "традиционный салат", я бы просто не понял, о каком блюде идет речь", — написал еще один пользователь."День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным. &lt;…&gt; и вот вам доказательство этого", — подчеркнул другой."НАТО: русский означает традиционный", — сыронизировал один из читателей."Запад уже начал "отменять" русскую классическую музыку и литературу. Но салат…" —заключил второй."Русским салатом" в Испании считают оливье. Существует мнение, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года уехавшие из России эмигранты распространили рецепт по всему миру.
https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html
https://ria.ru/20220629/bayden-1799127622.html
https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/15/1547761552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0093d31115f1e9c45fb457a14e9b6ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, россия, нато, саммит нато, оливье (салат)
17:22 30.06.2022 (обновлено: 18:10 30.06.2022)
 
Американцы подняли на смех новую "сокрушительную победу" НАТО над Россией

Пользователи Twitter высмеяли исчезновение из меню на саммите НАТО "русского салата"

© Depositphotos / AleruanaПриготовление салата оливье
Приготовление салата оливье - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / Aleruana
Приготовление салата оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли решение ресторана в выставочном центре IFEMA в Мадриде, где проходит саммит НАТО, убрать из меню "русский салат".
Ранее СМИ сообщили, что официальные лица и журналисты удивились, увидев "русский салат" в меню заведения. Позже стало известно, что блюдо переименовали и назвали "традиционным".
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:23
Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией
"Это еще одна сокрушительная победа НАТО", — пошутил комментатор.

"Слава богу! США были в нескольких шагах от распада из-за такого меню. Мы буквально увернулись от пули", — поддержал его второй.

"Спасибо за это суперважное сообщение. Смерть демократии переносится на другой день!" — добавил третий.
"Серьезно! Ладно, во-первых, это просто невероятная глупость, а во-вторых — если бы я увидел меню, где был бы указан "традиционный салат", я бы просто не понял, о каком блюде идет речь", — написал еще один пользователь.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 22:17
Байден поставил президента Южной Кореи в неловкое положение на саммите НАТО
"День от дня создается ощущение, что наш мир становится все более мелочным. <…> и вот вам доказательство этого", — подчеркнул другой.
"НАТО: русский означает традиционный", — сыронизировал один из читателей.

"Черт, а цена-то осталась прежней", — огорчился комментатор.

"Запад уже начал "отменять" русскую классическую музыку и литературу. Но салат…" —заключил второй.
"Русским салатом" в Испании считают оливье. Существует мнение, что блюдо назвали таким образом, поскольку после революции 1917 года уехавшие из России эмигранты распространили рецепт по всему миру.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 02:22Специальная военная операция на Украине
В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали аннексию регионов России
 
В миреИспанияРоссияНАТОСаммит НАТООливье (салат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала