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Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР
Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР - РИА Новости, 30.06.2022
Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР
Великобритания и Запад должны обеспечить баланс в своих отношениях с Китаем и быть готовыми противостоять Пекину, когда это необходимо, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:53
2022-06-30T16:08
в мире
цены на нефть
китай
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания и Запад должны обеспечить баланс в своих отношениях с Китаем и быть готовыми противостоять Пекину, когда это необходимо, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде."У нас огромные экономические отношения с Китаем… но в то же время мы должны понимать, что есть области, в которых нам нужно конкурировать, оспаривать, а иногда и бросать вызов тому, что задумал Китай", - заявил Джонсон, трансляцию выступления вел телеканал Sky News."Что мы делаем во всем мире, так это следим за тем, чтобы у нас был этот баланс и чтобы мы противостояли Китаю везде, где это необходимо", - также отметил премьер.
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в мире, цены на нефть, китай
15:53 30.06.2022 (обновлено: 16:08 30.06.2022)
 
Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР

Премьер Великобритании Джонсон: необходимо поддерживать баланс в отношениях с КНР

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания и Запад должны обеспечить баланс в своих отношениях с Китаем и быть готовыми противостоять Пекину, когда это необходимо, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде.
"У нас огромные экономические отношения с Китаем… но в то же время мы должны понимать, что есть области, в которых нам нужно конкурировать, оспаривать, а иногда и бросать вызов тому, что задумал Китай", - заявил Джонсон, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
"Что мы делаем во всем мире, так это следим за тем, чтобы у нас был этот баланс и чтобы мы противостояли Китаю везде, где это необходимо", - также отметил премьер.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В миреЦены на нефтьКитай
 
 
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