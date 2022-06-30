https://ria.ru/20220630/dzhonson-1799304340.html

Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР

Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР - РИА Новости, 30.06.2022

Джонсон заявил о необходимости поддерживать баланс в отношениях с КНР

Великобритания и Запад должны обеспечить баланс в своих отношениях с Китаем и быть готовыми противостоять Пекину, когда это необходимо, заявил премьер-министр... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:53

2022-06-30T15:53

2022-06-30T16:08

в мире

цены на нефть

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Великобритания и Запад должны обеспечить баланс в своих отношениях с Китаем и быть готовыми противостоять Пекину, когда это необходимо, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде."У нас огромные экономические отношения с Китаем… но в то же время мы должны понимать, что есть области, в которых нам нужно конкурировать, оспаривать, а иногда и бросать вызов тому, что задумал Китай", - заявил Джонсон, трансляцию выступления вел телеканал Sky News."Что мы делаем во всем мире, так это следим за тем, чтобы у нас был этот баланс и чтобы мы противостояли Китаю везде, где это необходимо", - также отметил премьер.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, китай