https://ria.ru/20220630/dtp-1799434720.html

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле - РИА Новости, 30.06.2022

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле

Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет, сообщает портал haberler.com. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:49

2022-06-30T22:49

2022-06-30T23:00

туризм

происшествия

россия

турция

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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет, сообщает портал haberler.com.По данным портала, ДТП зарегистрировано около озера Кёйджегиз."Автобус врезался в бетономешалку. Погибших нет, у некоторых туристов есть травмы", - пишет портал.Уточняется, что экстренные службы об инциденте проинформировали очевидцы.

https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html

россия

турция

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

происшествия, россия, турция