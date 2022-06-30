https://ria.ru/20220630/dtp-1799434720.html
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле - РИА Новости, 30.06.2022
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле
Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет, сообщает портал haberler.com. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:49
2022-06-30T22:49
2022-06-30T23:00
туризм
происшествия
россия
турция
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АНКАРА, 30 июн - РИА Новости. Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле, погибших нет, сообщает портал haberler.com.По данным портала, ДТП зарегистрировано около озера Кёйджегиз."Автобус врезался в бетономешалку. Погибших нет, у некоторых туристов есть травмы", - пишет портал.Уточняется, что экстренные службы об инциденте проинформировали очевидцы.
https://ria.ru/20220627/turtsiya-1798422152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, турция
22:49 30.06.2022 (обновлено: 23:00 30.06.2022)
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле
Автобус с 29 российскими туристами попал в ДТП в турецкой Мугле