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ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким - РИА Новости, 30.06.2022
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ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким
ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким - РИА Новости, 30.06.2022
ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким
Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:03
2022-06-30T15:03
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
михаил мурашко
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки профилактических осмотров и диспансеризации, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.Во время пандемии регионы приостанавливали оказание плановой медпомощи. Поручение поэтапно восстанавливать ее с учетом эпидситуации давал Минздраву России и ФОМС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.О восстановлении оказания плановой медпомощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в середине мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин, михаил мурашко, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
15:03 30.06.2022
 
ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким

Глава ФОМС Баланин: процент исполнения доплат медикам за выявление рака в 2021 году низкий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДоктор изучает снимки
Доктор изучает снимки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки профилактических осмотров и диспансеризации, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.
"Достаточно низкий процент исполнения доплат за выявление онкологических заболеваний за прошлый год. На этом сказалась приостановка в большинстве субъектов профилактических медицинских осмотров, поэтому в полном объеме средства были фактически не использованы", - сказал Баланин на пленарном заседании Госдумы.
Во время пандемии регионы приостанавливали оказание плановой медпомощи. Поручение поэтапно восстанавливать ее с учетом эпидситуации давал Минздраву России и ФОМС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
О восстановлении оказания плановой медпомощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в середине мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМихаил МурашкоРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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