https://ria.ru/20220630/doplaty-1799282406.html

ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким

ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким - РИА Новости, 30.06.2022

ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким

Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:03

2022-06-30T15:03

2022-06-30T15:03

общество

здоровье - общество

михаил мишустин

михаил мурашко

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки профилактических осмотров и диспансеризации, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.Во время пандемии регионы приостанавливали оказание плановой медпомощи. Поручение поэтапно восстанавливать ее с учетом эпидситуации давал Минздраву России и ФОМС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.О восстановлении оказания плановой медпомощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в середине мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20220526/stipendiya-1790918418.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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