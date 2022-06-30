ФОМС назвал процент исполнения доплат за выявление рака в 2021 году низким
Глава ФОМС Баланин: процент исполнения доплат медикам за выявление рака в 2021 году низкий
Доктор изучает снимки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на доплаты медикам за выявление онкологических заболеваний не были использованы в полном объеме в прошлом году в России из-за приостановки профилактических осмотров и диспансеризации, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.
"Достаточно низкий процент исполнения доплат за выявление онкологических заболеваний за прошлый год. На этом сказалась приостановка в большинстве субъектов профилактических медицинских осмотров, поэтому в полном объеме средства были фактически не использованы", - сказал Баланин на пленарном заседании Госдумы.
Во время пандемии регионы приостанавливали оказание плановой медпомощи. Поручение поэтапно восстанавливать ее с учетом эпидситуации давал Минздраву России и ФОМС премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
О восстановлении оказания плановой медпомощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий в середине мая заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.