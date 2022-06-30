https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html

Эксперт объяснил, почему наличный доллар лучше купить сейчас

Эксперт объяснил, почему наличный доллар лучше купить сейчас - РИА Новости, 30.06.2022

Эксперт объяснил, почему наличный доллар лучше купить сейчас

Россиянам выгодно купить наличный доллар в банках до того, как правительство начнет валютные интервенции и курс вернется к уровням начала года, сказал РИА... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T06:11

2022-06-30T06:11

2022-06-30T06:11

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

сергей дроздов

доллар

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россиянам выгодно купить наличный доллар в банках до того, как правительство начнет валютные интервенции и курс вернется к уровням начала года, сказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов.Министр финансов Антон Силуанов заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю. Их курсы 29 июня вновь обновили многолетние минимумы: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро - до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года)."Конечно, наличная валюта стоит других денег: в банках она продается дороже, чем на бирже. Даже если пересчитать с 20-процентной банковской наценкой к биржевому курсу, покупка валюты все равно выгодна — о покупке долларов даже по 60 рублей раньше можно было только мечтать — такой курс был только в конце 2019 года. Поэтому наличку вполне можно покупать", — уверен Дроздов.С его точки зрения, сейчас Банк России и правительство РФ дают импортерам время, чтобы они "протоптали" логистические дорожки, привезли товар. С другой стороны, физлицам не нужно бояться покупать наличную валюту. "Вы можете поехать в любую страну и на эти доллары купить товар дешевле, чем у нас, в разы, в первую очередь это касается автомобилей", — добавляет он.

https://ria.ru/20220630/rubl-1799145160.html

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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), сергей дроздов, доллар