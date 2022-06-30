https://ria.ru/20220630/doli-1799441181.html

Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"

Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 01.07.2022

Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"

Правительство РФ сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T23:55

2022-06-30T23:55

2022-07-01T00:01

экономика

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет, говорится в указе президента РФ."Денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена акционеру компании, зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера компании", - также говорится в указе.При этом соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического)."Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого на имя акционера компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба", - указывается в документе."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799440388.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром