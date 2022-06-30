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Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 01.07.2022
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Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"
Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2" - РИА Новости, 01.07.2022
Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"
Правительство РФ сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-06-30T23:55
2022-07-01T00:01
экономика
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет, говорится в указе президента РФ."Денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена акционеру компании, зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера компании", - также говорится в указе.При этом соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического)."Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого на имя акционера компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба", - указывается в документе."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
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экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
23:55 30.06.2022 (обновлено: 00:01 01.07.2022)
 
Правительство сможет продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"

Теперь Правительство имеет право продать доли иностранцев в новом операторе "Сахалин-2"

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе "Сахалин-2" пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет, говорится в указе президента РФ.
"Доля в уставном капитале общества (нового оператора "Сахалин-2" - ред.), передача которой... не была осуществлена (иностранному - ред.) акционеру компании (Sakhalin Energy - ред.), подлежит оценке правительством РФ и продаже... российскому юридическому лицу", - сообщается в документе. Там же уточняется, что на продажу доли иностранного участника российскому юрлицу отводится 4 месяца.
"Денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале общества, передача которой... не была осуществлена акционеру компании, зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый обществом на имя этого акционера компании", - также говорится в указе.
При этом соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического).
"Денежные средства в сумме, равной сумме размера нанесенного ущерба, списываются со счета типа "С", открытого на имя акционера компании, связанного с иностранными юридическими лицами (их филиалами) и (или) физическими лицами, на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба", - указывается в документе.
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"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
 
ЭкономикаСахалин-2Sakhalin EnergyГазпром
 
 
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