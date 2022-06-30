https://ria.ru/20220630/dolgi-1799363864.html

В России запустят "центр медиации" для должников и кредиторов

В России запустят "центр медиации" для должников и кредиторов - РИА Новости, 30.06.2022

В России запустят "центр медиации" для должников и кредиторов

Корпорация МСП (КМСП) совместно с ФНС, деловыми объединениями и кредитными организациями запустят центр помощи предпринимателям в решении долговых проблем,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

корпорация мсп

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) совместно с ФНС, деловыми объединениями и кредитными организациями запустят центр помощи предпринимателям в решении долговых проблем, сообщает пресс-служба корпорации.О создании центра было объявлено в четверг на Петербургском международном юридическом форуме. "Открытость к диалогу и взаимное доверие - путь к сохранению и развитию бизнеса", - приводит пресс-служба КМСП слова из выступления замруководителя ФНС Константина Чекмышева на форуме.Создаваемый центр содействия реструктуризации задолженностей займется урегулированием споров между кредиторами и должниками, в том числе, из числа представителей малого и среднего бизнеса. Основная задача – не допустить блокирования или добиться максимально быстрой разблокировки счетов предпринимателей, что предотвратит их банкротство."Главная цель нашей площадки – стать службой спасения для бизнеса, выработать определенные меры и определить шаги по комфортному погашению задолженности, разрешить возникшие споры, сохранить компании и рабочие места. Ведь часто бывает, что предприниматели по неопытности или в силу обстоятельств, без злого умысла становятся должниками. И нередко они идут по самому худшему пути, пытаясь игнорировать проблемы, делать вид, что ничего не произошло, избегать общения со своими визави. Мы будем медиатором, той самой нейтральной стороной, которая поможет урегулировать накопившиеся проблемы", - пояснил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Обращаться за помощью предприниматели смогут как по вопросам возврата коммерческих долгов, так и задолженностей перед бюджетом."Алгоритм работы центра будет выглядеть следующим образом. Предприниматель обращается к нам с проблемой. Мы вместе со специалистами из налоговых органов по управлению долгом, кредиторами, проверяем документы, выясняем все обстоятельства, предлагаем пути решения вопроса погашения долга, вместе разрабатываем дорожную карту. Дальше мы контролируем выполнение каждой стороной своих обязательств до исполнения всей дорожной карты", - рассказал Исаевич.Прием заявок на помощь в урегулировании споров по долгам уже доступен через "Сервис 360°" на Цифровой платформе МСП.РФ. Предприниматель получит обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению в течение 48 часов.

https://ria.ru/20220622/sotrudnichestvo-1797221334.html

https://ria.ru/20220617/zakupki-1796337961.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия