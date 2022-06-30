https://ria.ru/20220630/dnr-1799432340.html

Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной

Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной

Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:27

2022-06-30T22:27

2022-06-30T22:40

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся",- сказал Пушилин, отвечая на вопрос, допускает ли он новый обмен пленными с украинской стороной."Мы сделаем всё, чтобы все вернулись домой. Это наша задача", - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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