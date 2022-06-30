Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/dnr-1799432340.html
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:27
2022-06-30T22:40
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся",- сказал Пушилин, отвечая на вопрос, допускает ли он новый обмен пленными с украинской стороной."Мы сделаем всё, чтобы все вернулись домой. Это наша задача", - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
22:27 30.06.2022 (обновлено: 22:40 30.06.2022)
 
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся",- сказал Пушилин, отвечая на вопрос, допускает ли он новый обмен пленными с украинской стороной.
"Мы сделаем всё, чтобы все вернулись домой. Это наша задача", - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала