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Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:27
2022-06-30T22:27
2022-06-30T22:40
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, будет сделано всё, чтобы все вернулись домой, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся",- сказал Пушилин, отвечая на вопрос, допускает ли он новый обмен пленными с украинской стороной."Мы сделаем всё, чтобы все вернулись домой. Это наша задача", - отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире
22:27 30.06.2022 (обновлено: 22:40 30.06.2022)
Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной
Глава ДНР Пушилин рассказал о переговорах по новому обмену пленными с Украиной