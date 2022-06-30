https://ria.ru/20220630/dnr-1799431606.html
В Краматорске ВСУ оборудовали опорные пункты в школе и частных домах
В Краматорске ВСУ оборудовали опорные пункты в школе и частных домах - РИА Новости, 30.06.2022
В Краматорске ВСУ оборудовали опорные пункты в школе и частных домах
Украинские военные, иностранные наемники и боевики "Азова" оборудовали в школе и частных домах Краматорска в ДНР опорные пункты и снайперские точки, разместили... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:13
2022-06-30T22:13
2022-06-30T22:19
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские военные, иностранные наемники и боевики "Азова" оборудовали в школе и частных домах Краматорска в ДНР опорные пункты и снайперские точки, разместили бронетехнику и огневые позиции минометов, в Славянске в лицее дислоцированы подразделения украинских войск, подходы заминированы, но местное население умышленно не уведомлено, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию."В Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 35, в частных домовладениях военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и боевики националистического формирования "Азов" (против националистов полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) оборудовали опорные пункты, разместили снайперские точки, бронетехнику и огневые позиции минометов", - говорится в заявлении.Уточняется, что мирных жителей при этом насильно удерживают в подвалах домов, прикрываясь ими как живым щитом.Кроме того, в Славянске подразделения украинских войск дислоцировались в художественном лицее, разместили там бронетехнику, дальнобойную артиллерию и РСЗО. Подходы к лицею при этом заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомляли.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, славянск, россия, вооруженные силы украины
22:13 30.06.2022 (обновлено: 22:19 30.06.2022)
В Краматорске ВСУ оборудовали опорные пункты в школе и частных домах
Украинские военные оборудовали опорные пункты в школе и частных домах в Краматорск в ДНР