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Освобожденный из плена ВСУ боец ДНР рассказал, что его угрожали убить
Освобожденный из плена ВСУ боец ДНР рассказал, что его угрожали убить - РИА Новости, 30.06.2022
Освобожденный из плена ВСУ боец ДНР рассказал, что его угрожали убить
Освобождённый из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал РИА Новости, что над ним издевались и постоянно угрожали убить. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:08
2022-06-30T22:08
2022-06-30T22:08
в мире
дарья морозова
игорь конашенков
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобождённый из украинского плена боец Донецкой Народной республики рассказал РИА Новости, что над ним издевались и постоянно угрожали убить.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что в ходе недавнего обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. Она также сообщила о пытках в отношении бойцов ДНР в украинском плену, которые применяли сотрудники службы безопасности Украины."Когда нас брали в плен, избивали и морально издевались. Нас привезли в трусах, это был конец марта, было еще холодно, но на это никто внимания не обращал. Сильно били, обзывали. В подвале находился …около 17 дней… Сначала мы были связаны, на головах у нас были ленты, мы ничего не могли видеть. Находились там как овощи… Избитые, кто-то ранен… Мне постоянно угрожали. Говорили, что убьют или будут и дальше пытать. Всячески унижали, даже сравнивая с россиянами. Говорили, что россиян обменяют, а вы никому не нужны", - сказал собеседник агентства.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, дарья морозова, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, украина
Освобожденный из плена ВСУ боец ДНР рассказал, что его угрожали убить
Освобожденный из украинского плена боец ДНР рассказал, что его унижали и угрожали убить