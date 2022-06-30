https://ria.ru/20220630/dnr-1799374176.html

Украинские войска выпустили 15 мин по Донецку

Украинские войска выпустили 15 мин по Донецку - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска выпустили 15 мин по Донецку

Украинские войска в четверг в 17.25 мск выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:16

2022-06-30T18:16

2022-06-30T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 17.25 мск выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район