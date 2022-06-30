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Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД ДНР
Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД ДНР
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в четверг принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров академии МВД ДНР им. Дзержинского,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:42
2022-06-30T16:18
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в четверг принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров академии МВД ДНР им. Дзержинского, многие из которых участвовали в освобождении Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал РИА Новости ректор учебного заведения, полковник полиции Олег Берест, выбор Мариуполя как места для церемонии не случаен - большая часть нынешних выпускников участвовали в операции по освобождению города, многие удостоены боевых наград. Несколько курсантов погибли в бою.Всего погоны лейтенантов получили 174 человека.Мероприятие состоялось на плацу бывшей украинской полицейской академии. Это здание, поврежденное во время боевых действий, будет отремонтировано. По словам ректора, из здания планируется сделать кадетский корпус, где могли бы учиться дети погибших военнослужащих, а также местная молодежь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
14:42 30.06.2022 (обновлено: 16:18 30.06.2022)
 
Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД ДНР

Пушилин вручил дипломы выпускникам академии МВД, участвовавших в освобождении Мариуполя

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Глава ДНР Денис Пушилин дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАРИУПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин в четверг принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров академии МВД ДНР им. Дзержинского, многие из которых участвовали в освобождении Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости ректор учебного заведения, полковник полиции Олег Берест, выбор Мариуполя как места для церемонии не случаен - большая часть нынешних выпускников участвовали в операции по освобождению города, многие удостоены боевых наград. Несколько курсантов погибли в бою.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Всего погоны лейтенантов получили 174 человека.
Мероприятие состоялось на плацу бывшей украинской полицейской академии. Это здание, поврежденное во время боевых действий, будет отремонтировано. По словам ректора, из здания планируется сделать кадетский корпус, где могли бы учиться дети погибших военнослужащих, а также местная молодежь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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