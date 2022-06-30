https://ria.ru/20220630/dnr-1799159623.html

Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля

Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля - РИА Новости, 30.06.2022

Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:36

2022-06-30T08:36

2022-06-30T09:07

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горловка

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля."Несмотря ни на что, пожалуй, самые спокойные сутки, начиная с 24 февраля", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Согласно приведенной им статистике, всего с 24 февраля украинские войска обстреляли Горловку 4416 раз, при этом за сутки – 19 раз. В общей сложности погибли 30 человек, еще 151 получил ранения.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220628/gorlovka-1798880476.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол