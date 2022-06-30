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Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля
Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля - РИА Новости, 30.06.2022
Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:36
2022-06-30T08:36
2022-06-30T09:07
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил, что, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, последние сутки стали самыми спокойными с 24 февраля."Несмотря ни на что, пожалуй, самые спокойные сутки, начиная с 24 февраля", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Согласно приведенной им статистике, всего с 24 февраля украинские войска обстреляли Горловку 4416 раз, при этом за сутки – 19 раз. В общей сложности погибли 30 человек, еще 151 получил ранения.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220628/gorlovka-1798880476.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), стирол
08:36 30.06.2022 (обновлено: 09:07 30.06.2022)
Мэр Горловки заявил, что последние сутки были самыми спокойными с февраля
Мэр Горловки Приходько заявил, что последние сутки были самыми спокойными с 24 февраля