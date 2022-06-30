https://ria.ru/20220630/diversiya-1799190084.html

Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него

Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него - РИА Новости, 30.06.2022

Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него

Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в свое время был парламентарием в украинской Раде, обнародовал видео из... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:38

2022-06-30T10:38

2022-06-30T11:18

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в свое время был парламентарием в украинской Раде, обнародовал видео из больницы, заявив, что жив и здоров и скоро вернется к работе. При этом он обвинил в диверсии против него украинские спецслужбы.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, на минувшей неделе террористы взорвали машину Ковалева. Депутат остался в живых и на сегодняшний день проходит лечение в Крыму."В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника… В первую очередь это доставка медикаментов и социально значимых продуктов питания", - говорит Ковалев на видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Депутат также заявил о необходимости сосредоточиться на том, чтобы жители Херсонской области себя чувствовали комфортно и чтобы они могли работать."Меня не запугали, и планирую работать в своем избирательном округе до окончания своих полномочий. Мои недруги и те, кто планировал диверсию: не дождетесь", - добавил он.

https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html

херсонская область

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"В отношении меня была совершена диверсия" – херсонский депутат обвинил СБУ в покушении на него "В отношении меня была совершена диверсия" – херсонский депутат обвинил СБУ в покушении на него 2022-06-30T10:38 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область