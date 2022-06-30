https://ria.ru/20220630/diversiya-1799190084.html
Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него
Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него - РИА Новости, 30.06.2022
Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него
Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в свое время был парламентарием в украинской Раде, обнародовал видео из... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:38
2022-06-30T10:38
2022-06-30T11:18
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в свое время был парламентарием в украинской Раде, обнародовал видео из больницы, заявив, что жив и здоров и скоро вернется к работе. При этом он обвинил в диверсии против него украинские спецслужбы.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, на минувшей неделе террористы взорвали машину Ковалева. Депутат остался в живых и на сегодняшний день проходит лечение в Крыму."В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника… В первую очередь это доставка медикаментов и социально значимых продуктов питания", - говорит Ковалев на видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Депутат также заявил о необходимости сосредоточиться на том, чтобы жители Херсонской области себя чувствовали комфортно и чтобы они могли работать."Меня не запугали, и планирую работать в своем избирательном округе до окончания своих полномочий. Мои недруги и те, кто планировал диверсию: не дождетесь", - добавил он.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799200388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc752d3570db7b803c0b53fe0499a82b.jpg
"В отношении меня была совершена диверсия" – херсонский депутат обвинил СБУ в покушении на него
"В отношении меня была совершена диверсия" – херсонский депутат обвинил СБУ в покушении на него
2022-06-30T10:38
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
10:38 30.06.2022 (обновлено: 11:18 30.06.2022)
Херсонский политик Ковалев обвинил СБУ в покушении на него
Херсонский политик Ковалев сообщил, что украинские спецслужбы совершили покушение на него
ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Депутат от городского совета Голая Пристань Херсонской области Алексей Ковалев, который в свое время был парламентарием в украинской Раде, обнародовал видео из больницы, заявив, что жив и здоров и скоро вернется к работе. При этом он обвинил в диверсии против него украинские спецслужбы.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, на минувшей неделе террористы взорвали машину Ковалева. Депутат остался в живых и на сегодняшний день проходит лечение в Крыму.
"В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника… В первую очередь это доставка медикаментов и социально значимых продуктов питания", - говорит Ковалев на видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Депутат также заявил о необходимости сосредоточиться на том, чтобы жители Херсонской области
себя чувствовали комфортно и чтобы они могли работать.
"Меня не запугали, и планирую работать в своем избирательном округе до окончания своих полномочий. Мои недруги и те, кто планировал диверсию: не дождетесь", - добавил он.