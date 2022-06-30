21:23 30.06.2022 (обновлено: 23:50 30.06.2022)
Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией
Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией из-за дипломатов
Люди на фоне российского флага. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Об этом она сообщила в эфире телеканала BNT.
По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий, и Москва ответит соответствующе.
"Даже могут быть разорваны дипломатические отношения", — уточнила Митрофанова.
Дипломат также предоставила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке до 12:00 мск 1 июля.
Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков заявил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.
В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.