https://ria.ru/20220630/dipotnosheniya-1799425233.html

Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией - РИА Новости, 30.06.2022

Посол России в Софии заявила о возможном разрыве дипотношений с Болгарией

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Об... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:23

2022-06-30T21:23

2022-06-30T23:50

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софия (город)

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россия

мария захарова

болгария

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. Об этом она сообщила в эфире телеканала BNT.По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий, и Москва ответит соответствующе."Даже могут быть разорваны дипломатические отношения", — уточнила Митрофанова.Дипломат также предоставила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке до 12:00 мск 1 июля.Во вторник премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков объявил о выдворении из страны 70 российских дипломатов, которые якобы работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. При этом, как сообщило агентство БТА, позднее Петков заявил, что решение о массовой высылке исходило не от него лично.В свою очередь, президент республики Румен Радев призвал премьера провести заседание правительства из-за дипломатического кризиса в отношениях с Россией, оценить его последствия и принять решение, соответствующее вызовам национальным интересам Болгарии и ее гражданам.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение о высылке дипломатов София сделала по заказу внешних сил. Она также назвала произошедшее попыткой утратившего доверие парламента и находящегося в отставке болгарского кабинета министров нанести разрушительный удар по отношениям с Москвой.

https://ria.ru/20220629/bolgariya-1798916868.html

https://ria.ru/20220628/slutskiy-1798856816.html

https://ria.ru/20220629/diplomaty-1798885711.html

софия (город)

россия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, софия (город), санкции в отношении россии, россия, мария захарова, болгария