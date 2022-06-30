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Межгосударственные отношения России и Индонезии

Межгосударственные отношения России и Индонезии - РИА Новости, 30.06.2022

Межгосударственные отношения России и Индонезии

Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:04

2022-06-30T03:04

2022-06-30T03:04

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индонезия

россия

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Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года. С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог. 21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно,В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом. В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил глава Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, президенты стран обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012),в Индонезии (2013), в Китае (2014); "Группы двадцати" в Мексике (2012) и АСЕАН в Сингапуре (2018). Лидеры России и Индонезии регулярно общаются по телефону, в последний раз – 28 апреля 2022 года. Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.В августе 2017 года Индонезию посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В марте 2018 года Москву с рабочим визитом посетила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. В июле 2021 году министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Джакарту. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Сергей Лавров также был принят президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе состоявшихся контактов обсуждался широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая политический диалог, взаимодействие в области обороны и безопасности, торгово-экономическое и противоэпидемическое сотрудничество и гуманитарные связи. 30 марта 2022 года главы внешнеполитических ведомств России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели встречу "на полях" третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).Осуществляются контакты по линии министерств и ведомств.Поступательно развиваются межпарламентские связи. На регулярной основе проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют профильные группы дружбы. Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 12-е заседание Комиссии состоялось 26 октября 2018 года в Москве. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Индонезией составил около 3,3 миллиарда долларов (на 40,65% больше, чем в 2020 году). Экспорт России в Индонезию составил 681,5 миллиона долларов, импорт из Индонезии – 2,6 миллиарда долларов.В основе российского экспорта продукция химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия из них и др.; импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и другими товарами.Среди приоритетных направлений сотрудничества – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия.На территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием отечественных компаний ОАО "РЖД" и ПАО "НК "Роснефть".Осуществляется сотрудничество и по линии военных ведомств двух стран. В мае 2011 года военные моряки России и Индонезии впервые провели совместные учения по отработке действий по борьбе с террористами.В сентябре 2010 года было подписано российско-индонезийское соглашение об укреплении военно-технического сотрудничества двух стран. Работает межправительственная комиссия по ВТС. Россия поставила для нужд вооруженных сил Индонезии боевые самолеты марки Су, вертолеты марки Ми, боевые машины пехоты, автоматы Калашникова сотой серии, другую технику и вооружение.Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники Indo Defence Expo & Forum в Джакарте.В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. Россия оказывала помощь в ликвидации последствий цунами и землетрясений (2004, 2005), тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра (2006, 2015), в разборе завалов и поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на острове Суматра (2009).В январе 2015 года сводный отряд МЧС России из 72 человек, принимал участие в проведении поисково-спасательной операции в Яванском море в связи с крушением там 28 декабря 2014 года авиалайнера компании AirAsia.В октябре 2018 года специальный борт МЧС России доставил более 23 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и цунами жителям провинции Центральный Сулавеси. Осуществляется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран.С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.До пандемии коронавируса Россия была лидером среди стран Европы по росту турпотока в Индонезию. В 2019 году туристический поток из России в Индонезию достиг исторического максимума: по данным официальной статистики министерства туризма и креативной экономики Индонезии, за 12 месяцев страну посетили 158 943 российских туриста, что на 26,4% больше показателей 2018 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, индонезия, россия