https://ria.ru/20220630/clooney-1799347047.html
Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме
Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме - РИА Новости, 30.06.2022
Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме
Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:00
2022-06-30T18:00
2022-06-30T18:00
культура
новости культуры
кино и сериалы
джулия робертс
джордж клуни
знаменитости
звезды
бали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303872_641:0:4282:2048_1920x0_80_0_0_6556bc1fa76d15a2b4dd36f0284061fa.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK.Главные роли исполнили Джулия Робертс и Джордж Клуни. Они сыграли бывших супругов, чья дочь собирается выйти замуж за парня, с которым познакомилась на Бали. Персонажи Робертс и Клуни считают, что девушка слишком спешит и может совершить роковую ошибку, как они когда-то. Ведь топор войны между бывшими не зарыт даже спустя много лет после их развода. Режиссер — Ол Паркер. Зрители знают его по проектам "Mamma Mia! 2", "Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических" и другим. Клуни и Робертс не в первый раз работали на одной съемочной площадке. Они уже снимались вместе в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Денежный монстр".Премьера ромкома "Билет в рай" запланирована на осень 2022 года.
https://ria.ru/20220629/kozlovskiy-1798993134.html
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303872_1096:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_263039e9f6a4f512f9204fe4fffb14a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джулия робертс, джордж клуни, знаменитости, звезды, бали
Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме
Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай". Ролик опубликован
на YouTube-канале Universal Pictures UK.
Главные роли исполнили Джулия Робертс и Джордж Клуни. Они сыграли бывших супругов, чья дочь собирается выйти замуж за парня, с которым познакомилась на Бали. Персонажи Робертс и Клуни считают, что девушка слишком спешит и может совершить роковую ошибку, как они когда-то. Ведь топор войны между бывшими не зарыт даже спустя много лет после их развода.
Режиссер — Ол Паркер. Зрители знают его по проектам "Mamma Mia! 2", "Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических" и другим.
Клуни и Робертс не в первый раз работали на одной съемочной площадке. Они уже снимались вместе в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Денежный монстр".
Премьера ромкома "Билет в рай" запланирована на осень 2022 года.