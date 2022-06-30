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Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме

Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме - РИА Новости, 30.06.2022

Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли бывших супругов в ромкоме

Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вышел трейлер романтической комедии "Билет в рай". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures UK.Главные роли исполнили Джулия Робертс и Джордж Клуни. Они сыграли бывших супругов, чья дочь собирается выйти замуж за парня, с которым познакомилась на Бали. Персонажи Робертс и Клуни считают, что девушка слишком спешит и может совершить роковую ошибку, как они когда-то. Ведь топор войны между бывшими не зарыт даже спустя много лет после их развода. Режиссер — Ол Паркер. Зрители знают его по проектам "Mamma Mia! 2", "Отель "Мэриголд". Лучший из экзотических" и другим. Клуни и Робертс не в первый раз работали на одной съемочной площадке. Они уже снимались вместе в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Денежный монстр".Премьера ромкома "Билет в рай" запланирована на осень 2022 года.

https://ria.ru/20220629/kozlovskiy-1798993134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джулия робертс, джордж клуни, знаменитости, звезды, бали