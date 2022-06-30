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В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата" - РИА Новости, 30.06.2022
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В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"
В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата" - РИА Новости, 30.06.2022
В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"
Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:58
2022-06-30T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
жилье
магомед даудов
валерий кузнецов
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики. Один из них "Запад-Ахмат" уже сформирован.Он отметил, что формированием новых батальонов занимается председатель парламента Чечни и по совместительству начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов."В среду Даудов вместе с директором департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Валерием Кузнецовым посетил место строительства баз для новых батальонов", - добавил глава Чечни.По его словам, Кузнецов высоко оценил качество работ и поблагодарил общественный фонд за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы."В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодежной патриотической базы в Беное, где молодые люди и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз. Я поблагодарил Валерия Ивановича за визит в республику, при этом подчеркнув наш серьезный подход к созданию благоприятных условий для несения службы и подготовки будущих защитников нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.
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безопасность, жилье, магомед даудов, валерий кузнецов, россия
18:58 30.06.2022
 
В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"

Глава Чечни Кадыров: в республике появятся базы для новых батальонов "Ахмата"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики. Один из них "Запад-Ахмат" уже сформирован.

"Как я ранее сообщал, в Чеченской республике активными темпами проводится формирование новых батальонов в составе подразделений Минобороны России. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова финансирует строительство баз для новых воинских формирований", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что формированием новых батальонов занимается председатель парламента Чечни и по совместительству начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.
"В среду Даудов вместе с директором департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Валерием Кузнецовым посетил место строительства баз для новых батальонов", - добавил глава Чечни.
По его словам, Кузнецов высоко оценил качество работ и поблагодарил общественный фонд за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы.
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"В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодежной патриотической базы в Беное, где молодые люди и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз. Я поблагодарил Валерия Ивановича за визит в республику, при этом подчеркнув наш серьезный подход к созданию благоприятных условий для несения службы и подготовки будущих защитников нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЖильеМагомед ДаудовВалерий КузнецовРоссия
 
 
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