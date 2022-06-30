https://ria.ru/20220630/chechnya-1799386619.html

В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"

В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата" - РИА Новости, 30.06.2022

В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"

Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:58

2022-06-30T18:58

2022-06-30T18:58

специальная военная операция на украине

безопасность

жилье

магомед даудов

валерий кузнецов

россия

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ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики. Один из них "Запад-Ахмат" уже сформирован.Он отметил, что формированием новых батальонов занимается председатель парламента Чечни и по совместительству начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов."В среду Даудов вместе с директором департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Валерием Кузнецовым посетил место строительства баз для новых батальонов", - добавил глава Чечни.По его словам, Кузнецов высоко оценил качество работ и поблагодарил общественный фонд за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы."В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодежной патриотической базы в Беное, где молодые люди и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз. Я поблагодарил Валерия Ивановича за визит в республику, при этом подчеркнув наш серьезный подход к созданию благоприятных условий для несения службы и подготовки будущих защитников нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220628/chechnya-1798641662.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, жилье, магомед даудов, валерий кузнецов, россия