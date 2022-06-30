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В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах

В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах - РИА Новости, 30.06.2022

В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах

Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:32

2022-06-30T02:32

2022-06-30T02:32

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания "решила прикрыться соглашением о рыболовстве" с Кремлем.Представитель отрасли призвал Лондон "оказать давление на островное государство".Как рассказал источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова "последовать этому примеру".Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. Она добавила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775953637.html

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