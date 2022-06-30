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В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах - РИА Новости, 30.06.2022
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В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах
В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах - РИА Новости, 30.06.2022
В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах
Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:32
2022-06-30T02:32
в мире
россия
фарерские острова
великобритания
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания "решила прикрыться соглашением о рыболовстве" с Кремлем.Представитель отрасли призвал Лондон "оказать давление на островное государство".Как рассказал источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова "последовать этому примеру".Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. Она добавила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.
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в мире, россия, фарерские острова, великобритания
02:32 30.06.2022
 
В Британии пришли в ярость из-за российских судов в ее водах

DE: Фареры разгневали Лондон, разрешив российским судам ловить рыбу в британских водах

CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.
Газета отметила, что власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тысяч тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт считает, что автономная часть Королевства Дания "решила прикрыться соглашением о рыболовстве" с Кремлем.
"Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании", — приводит слова Гатта Daily Express.
Представитель отрасли призвал Лондон "оказать давление на островное государство".
"Британское руководство также глубоко обеспокоено тем, что Россия ведет промысел в особой зоне", — говорится в публикации.
Как рассказал источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своих водах и призывает Фарерские острова "последовать этому примеру".
Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг отметила важность соглашения о рыболовстве, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. Она добавила, что договор могут пересмотреть в конце этого года.
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