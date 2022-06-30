https://ria.ru/20220630/bluetooth-1799263821.html

Найдено вероятное захоронение викинга, в честь которого назвали Bluetooth

Найдено вероятное захоронение викинга, в честь которого назвали Bluetooth - РИА Новости, 30.06.2022

Найдено вероятное захоронение викинга, в честь которого назвали Bluetooth

Ученые нашли предположительное место захоронения короля викингов Харальда I Гормссона (930 — 986) по прозвищу Синезубый, в честь которого назвали беспроводную... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:00

2022-06-30T16:00

2022-06-30T16:18

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ученые нашли предположительное место захоронения короля викингов Харальда I Гормссона (930 — 986) по прозвищу Синезубый, в честь которого назвали беспроводную технологию связи Bluetooth, сообщает The first news. Могилу обнаружили при помощи спутника. "В дисциплине, где открытия традиционно ограничивались раскопками площадью два квадратных метра, снимки, сделанные посредством современных технологий, помогли совершить прорыв в открытии возможного кургана Харальда Синезубого", — считает Марик Крыда, руководивший исследованием. Захоронение находится в польской деревне Вейково. Поблизости с ним в Средние века уже была воздвигнута часовня. В 1841 году рядом с этим местом был найден золотой диск короля. По мнению некоторых исследователей, через 70 лет после смерти викинга его создали местные священники и поместили его в склеп Харальда. Диск и стал зацепкой при поиске кургана. Харальд I получил прозвище Синезубый из-за цвета зубов. Именно этому королю приписывают объединение скандинавских стран путем введения христианства.

https://ria.ru/20220617/viking-1796153957.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, польша