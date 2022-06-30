https://ria.ru/20220630/biolaboratorii-1799306334.html

Лавров высказался об американских биолабораториях в Европе

Лавров высказался об американских биолабораториях в Европе - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров высказался об американских биолабораториях в Европе

Минск и Москва считают, что действия США в области биолабораторий на территории европейских стран несут опасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:57

2022-06-30T15:57

2022-06-30T17:18

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Минск и Москва считают, что действия США в области биолабораторий на территории европейских стран несут опасность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Деятельность американцев на постсоветском пространстве весьма и весьма опасна. Она нетранспарентна, и о рисках, которые она в себе несёт, свидетельствуют обнаруженные свидетельства работы американских биолабараторий", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем."Действия США в области биолабораторий на территории Европы несут опасность для всего мира", - добавил он."Мы видим нежелание Соединенных Штатов обеспечивать транспарентность в своей биологической деятельности", - добавил Лавров.Москва и Минск отправили запрос в страны, являющиеся членами конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.По словам Лаврова, Москва и Минск отправили запрос в страны, которые являются членами конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).В начале апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что специальная военная операция РФ помогла получить дополнительную информацию о военно-биологической деятельности США на территории Украины.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.

https://ria.ru/20220626/ssha-1798273883.html

https://ria.ru/20220630/doklad-1799298670.html

россия

белоруссия

сша

европа

минск

москва

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россия, белоруссия, сша, владимир макей , европа, минск, москва, сергей лавров