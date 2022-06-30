https://ria.ru/20220630/beznal-1799218477.html

Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов

Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов - РИА Новости, 30.06.2022

Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов

Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:02

2022-06-30T12:02

2022-06-30T12:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

деньги

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в четверг."Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных - 25%. Но рост денежной массы из года в год продолжается, поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции", - рассказал он.По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам 2021 года достигла 74,3%.

https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), деньги