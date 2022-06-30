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Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов
Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов - РИА Новости, 30.06.2022
Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов
Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:02
2022-06-30T12:02
2022-06-30T12:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
деньги
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в четверг."Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных - 25%. Но рост денежной массы из года в год продолжается, поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции", - рассказал он.По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам 2021 года достигла 74,3%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), деньги
Доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов
Зампред ЦБ Белов заявил, что доля безналичных расчетов в России достигла 75 процентов