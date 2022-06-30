https://ria.ru/20220630/bayden-1799424288.html

Американцы сравнили Байдена с маленькой девочкой после заявления о России

Американцы сравнили Байдена с маленькой девочкой после заявления о России - РИА Новости, 30.06.2022

Американцы сравнили Байдена с маленькой девочкой после заявления о России

Пользователи Twitter сравнили американского президента Джо Байдена с юной героиней телесериала "Семейка Брэйди" после очередного обвинения России в высоких... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:16

2022-06-30T21:16

2022-06-30T21:16

россия

сша

украина

нато

в мире

джо байден

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter сравнили американского президента Джо Байдена с юной героиней телесериала "Семейка Брэйди" после очередного обвинения России в высоких ценах на топливо в США.В четверг Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что причина роста цен на бензин в Соединенных Штатах — Россия. А затем повторил свой ответ трижды.Комментаторы в социальной сети вспомнили эпизод из американского комедийного шоу, где девочка Джен Брэйди в слезах произносит трижды имя своей сестры Марики, потому что завидует ей. За годы с момента выхода шоу фраза обрела культовый статус."Мне кажется, или Байден только что разыграл сцену из Брэйди?" — написал один из пользователей."Неужели он так сильно завидует Путину и успехам России?" — спросили в комментариях."Спасибо за еще один нелепый аргумент. Напомните, как внешняя политика другой страны связана с внутренней инфляцией у нас?" — обратился к президенту американец."Интересно, мы сами отказались от российской нефти, а теперь говорим, что русские виноваты", — подчеркнул другой.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности — на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, российский лидер пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте — попытки "прикрыть одно место".

https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html

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сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, сша, украина, нато, в мире, джо байден