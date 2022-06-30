https://ria.ru/20220630/bayden-1799331443.html

Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти

Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти - РИА Новости, 30.06.2022

Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти

Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:48

2022-06-30T16:48

2022-06-30T16:48

цены на нефть

сша

ближний восток

саудовская аравия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799320264_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_9bc9a565d12286db32a20edc2870bddb.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо."Во-первых, это не является целью моей поездки", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, намерен ли он в ходе визита на Ближний Восток просить саудовское руководство увеличить нефтедобычу для снижения цен на нефть.Президент США подчеркнул, что целью его готовящегося визита прежде всего является участие в многосторонних встречах с представителями разных ближневосточных стран, а не отдельно Саудовской Аравии."Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи – а не только со стороны Саудовской Аравии", - добавил Байден.

https://ria.ru/20220628/neft-1798660482.html

https://ria.ru/20220630/neft-1799150792.html

сша

ближний восток

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия, нато