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Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти - РИА Новости, 30.06.2022
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти
Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:48
2022-06-30T16:48
2022-06-30T16:48
цены на нефть
сша
ближний восток
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо."Во-первых, это не является целью моей поездки", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, намерен ли он в ходе визита на Ближний Восток просить саудовское руководство увеличить нефтедобычу для снижения цен на нефть.Президент США подчеркнул, что целью его готовящегося визита прежде всего является участие в многосторонних встречах с представителями разных ближневосточных стран, а не отдельно Саудовской Аравии."Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи – а не только со стороны Саудовской Аравии", - добавил Байден.
https://ria.ru/20220628/neft-1798660482.html
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цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия, нато
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти
Байден заявил, что не будет просить отдельно Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти