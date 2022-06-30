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Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти - РИА Новости, 30.06.2022
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Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти - РИА Новости, 30.06.2022
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти
Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:48
2022-06-30T16:48
цены на нефть
сша
ближний восток
саудовская аравия
нато
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо."Во-первых, это не является целью моей поездки", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, намерен ли он в ходе визита на Ближний Восток просить саудовское руководство увеличить нефтедобычу для снижения цен на нефть.Президент США подчеркнул, что целью его готовящегося визита прежде всего является участие в многосторонних встречах с представителями разных ближневосточных стран, а не отдельно Саудовской Аравии."Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи – а не только со стороны Саудовской Аравии", - добавил Байден.
https://ria.ru/20220628/neft-1798660482.html
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цены на нефть, сша, ближний восток, саудовская аравия, нато
16:48 30.06.2022
 
Байден заявил, что не будет просить отдельно Эр-Рияд нарастить добычу нефти

Байден заявил, что не будет просить отдельно Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что целью его предстоящей поездки на Ближний Восток не является намерение убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти в целях снижения мировых цен на топливо.
"Во-первых, это не является целью моей поездки", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Таким образом хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, намерен ли он в ходе визита на Ближний Восток просить саудовское руководство увеличить нефтедобычу для снижения цен на нефть.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 12:25
Макрон: ОАЭ и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти
Президент США подчеркнул, что целью его готовящегося визита прежде всего является участие в многосторонних встречах с представителями разных ближневосточных стран, а не отдельно Саудовской Аравии.
"Я не собираюсь просить их об этом. Я намерен попросить об этом представителей всех стран Персидского залива на встрече с ними. Я намерен донести, что необходимо совместное повышение объемов нефтедобычи – а не только со стороны Саудовской Аравии", - добавил Байден.
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Цены на нефтьСШАБлижний ВостокСаудовская АравияНАТО
 
 
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