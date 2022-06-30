16:44 30.06.2022 (обновлено: 17:35 30.06.2022)
Байден захотел защитить украинцев от украинцев
Байден оговорился и заявил, что будет с Украиной, пока украинцы ее не победят
© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих.
"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть — что русские не победят", — сказал он.
"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть — что русские не победят", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.