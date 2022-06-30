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Байден захотел защитить украинцев от украинцев - РИА Новости, 30.06.2022
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Байден захотел защитить украинцев от украинцев
Байден захотел защитить украинцев от украинцев - РИА Новости, 30.06.2022
Байден захотел защитить украинцев от украинцев
Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих. "Мы будем с украинцами,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:44
2022-06-30T17:35
в мире
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих. "Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть — что русские не победят", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
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в мире, джо байден, украина, сша
16:44 30.06.2022 (обновлено: 17:35 30.06.2022)
 
Байден захотел защитить украинцев от украинцев

Байден оговорился и заявил, что будет с Украиной, пока украинцы ее не победят

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих.

"Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть — что русские не победят", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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