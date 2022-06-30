https://ria.ru/20220630/bayden-1799328878.html

Байден захотел защитить украинцев от украинцев

Байден захотел защитить украинцев от украинцев - РИА Новости, 30.06.2022

Байден захотел защитить украинцев от украинцев

Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих. "Мы будем с украинцами,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:44

2022-06-30T16:44

2022-06-30T17:35

в мире

джо байден

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799320264_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_9bc9a565d12286db32a20edc2870bddb.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-коференции по итогам саммита НАТО оговорился и высказал намерение защитить украинцев от них самих. "Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть — что русские не победят", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны — члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

https://ria.ru/20220630/bayden-1799318613.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, украина, сша