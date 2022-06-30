https://ria.ru/20220630/basseyn-1799145322.html

На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне

На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне - РИА Новости, 30.06.2022

На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне

Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T02:12

2022-06-30T02:12

2022-06-30T02:12

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в пресс-службах Камчатской краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.В следственном управлении уточнили, что мальчик попал в больницу с ожогами второй и третьей степеней.Прокуратура проверяет соблюдение требований закона о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Следователи ведут процессуальную проверку.

https://ria.ru/20220629/shkolnik-1798924013.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия