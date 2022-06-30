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На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне - РИА Новости, 30.06.2022
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне
Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:12
2022-06-30T02:12
2022-06-30T02:12
происшествия
петропавловск-камчатский
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россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в пресс-службах Камчатской краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.В следственном управлении уточнили, что мальчик попал в больницу с ожогами второй и третьей степеней.Прокуратура проверяет соблюдение требований закона о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Следователи ведут процессуальную проверку.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне
На Камчатке двенадцатилетний ребенок получил ожоги при купании в бассейне в гостинице