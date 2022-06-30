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На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне - РИА Новости, 30.06.2022
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На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне - РИА Новости, 30.06.2022
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне
Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T02:12
2022-06-30T02:12
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в пресс-службах Камчатской краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.В следственном управлении уточнили, что мальчик попал в больницу с ожогами второй и третьей степеней.Прокуратура проверяет соблюдение требований закона о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Следователи ведут процессуальную проверку.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
02:12 30.06.2022
 
На Камчатке ребенок получил ожоги при купании в бассейне

На Камчатке двенадцатилетний ребенок получил ожоги при купании в бассейне в гостинице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — РИА Новости. Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после того, как 12-летний ребенок получил ожоги при купании в бассейне гостиницы в селе Эссо, сообщили в пресс-службах Камчатской краевой прокуратуры и следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"Двадцать девятого июня 2022 года родители и ребенок прибыли на территорию частной гостиницы, во время беседы старших с администратором мальчик прыгнул в бассейн, температура воды в котором превышала допустимые для купания значения. Подросток получил термические ожоги 50% тела", — говорится в сообщении прокуратуры.
В следственном управлении уточнили, что мальчик попал в больницу с ожогами второй и третьей степеней.
Прокуратура проверяет соблюдение требований закона о представлении услуг надлежащего качества и их безопасности. Следователи ведут процессуальную проверку.
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