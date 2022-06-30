https://ria.ru/20220630/barker-1799201896.html

Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит

Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит - РИА Новости, 30.06.2022

Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит

Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:37

2022-06-30T11:37

2022-06-30T11:40

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. Незадолго до этого барабанщик Blink-182 прошел процедуру колоноскопии, и врачи посчитали, что именно она могла спровоцировать воспаление поджелудочной железы.Трэвис вызвал скорую помощь из-за сильной тошноты, болей в желудке и рвоты. Его госпитализировали в больницу в Лос-Анджелесе. Дочь музыканта Алабама поделилась фотографией отца из клиники, а также попросила помолиться за него, но затем удалила публикацию.Баркера поддерживала и супруга Кортни Кардашьян. Пара поженилась в прошлом году. Тогда для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.

https://ria.ru/20220627/armstrong-1798514792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лос-анджелес, сша