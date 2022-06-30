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Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
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Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит - РИА Новости, 30.06.2022
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит
Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:37
2022-06-30T11:40
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. Незадолго до этого барабанщик Blink-182 прошел процедуру колоноскопии, и врачи посчитали, что именно она могла спровоцировать воспаление поджелудочной железы.Трэвис вызвал скорую помощь из-за сильной тошноты, болей в желудке и рвоты. Его госпитализировали в больницу в Лос-Анджелесе. Дочь музыканта Алабама поделилась фотографией отца из клиники, а также попросила помолиться за него, но затем удалила публикацию.Баркера поддерживала и супруга Кортни Кардашьян. Пара поженилась в прошлом году. Тогда для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.
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знаменитости, шоу-бизнес, лос-анджелес, сша
11:37 30.06.2022 (обновлено: 11:40 30.06.2022)
 
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит

Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера стал панкреатит

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ.
Незадолго до этого барабанщик Blink-182 прошел процедуру колоноскопии, и врачи посчитали, что именно она могла спровоцировать воспаление поджелудочной железы.
Трэвис вызвал скорую помощь из-за сильной тошноты, болей в желудке и рвоты. Его госпитализировали в больницу в Лос-Анджелесе. Дочь музыканта Алабама поделилась фотографией отца из клиники, а также попросила помолиться за него, но затем удалила публикацию.
Баркера поддерживала и супруга Кортни Кардашьян. Пара поженилась в прошлом году. Тогда для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.
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