https://ria.ru/20220630/barker-1799201896.html
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит - РИА Новости, 30.06.2022
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит
Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:37
2022-06-30T11:37
2022-06-30T11:40
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Причиной госпитализации Трэвиса Баркера стал приступ панкреатита, сообщает TMZ. Незадолго до этого барабанщик Blink-182 прошел процедуру колоноскопии, и врачи посчитали, что именно она могла спровоцировать воспаление поджелудочной железы.Трэвис вызвал скорую помощь из-за сильной тошноты, болей в желудке и рвоты. Его госпитализировали в больницу в Лос-Анджелесе. Дочь музыканта Алабама поделилась фотографией отца из клиники, а также попросила помолиться за него, но затем удалила публикацию.Баркера поддерживала и супруга Кортни Кардашьян. Пара поженилась в прошлом году. Тогда для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, лос-анджелес, сша
11:37 30.06.2022 (обновлено: 11:40 30.06.2022)
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 стал панкреатит
Причиной госпитализации барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера стал панкреатит