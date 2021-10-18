Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211018/kardashyan-1755007853.html
Кортни Кардашьян объявила о помолвке
Кортни Кардашьян объявила о помолвке - РИА Новости, 18.10.2021
Кортни Кардашьян объявила о помолвке
Кортни Кардашьян в Instagram объявила о помолвке с Трэвисом Баркером. Участник панк-группы Blink-182 сделал предложение старшей из сестер на пляже. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:45
2021-10-18T12:45
шоубиз
кимберли кардашян
любовь
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755009736_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_23142f906448b60f726baa62d69307cc.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кортни Кардашьян в Instagram объявила о помолвке с Трэвисом Баркером. Участник панк-группы Blink-182 сделал предложение старшей из сестер на пляже.Трэвис не стал посвящать этому событию отдельный пост в своем аккаунте. Он разместил несколько фото в stories профиля, а также ответил своей возлюбленной комментарием со словом "навсегда".Для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.В комментариях пару поздравили сестры – Ким и Хлои, а также другие знаменитости.Для Трэвиса это второй брак, а для 42-летней Кортни – первый.Сестры Кардашьян прославились благодаря участию в реалити-шоу, рассказывающем о каждодневных заботах большого семейства.
https://ria.ru/20210913/spears-1749795789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755009736_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94c819864aec038970416798c4e32e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кимберли кардашян, любовь, знаменитости
12:45 18.10.2021
 
Кортни Кардашьян объявила о помолвке

Кортни Кардашьян объявила о помолвке с участником Blink-182 Трэвисом Баркером

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКортни Кардашьян и Трэвис Баркер
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кортни Кардашьян в Instagram объявила о помолвке с Трэвисом Баркером. Участник панк-группы Blink-182 сделал предложение старшей из сестер на пляже.

"Навсегда", – лаконично подписала снимок Кортни.

Трэвис не стал посвящать этому событию отдельный пост в своем аккаунте. Он разместил несколько фото в stories профиля, а также ответил своей возлюбленной комментарием со словом "навсегда".
Для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.
В комментариях пару поздравили сестры – Ким и Хлои, а также другие знаменитости.
Для Трэвиса это второй брак, а для 42-летней Кортни – первый.
Сестры Кардашьян прославились благодаря участию в реалити-шоу, рассказывающем о каждодневных заботах большого семейства.
Певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 02:47Шоубиз
Бритни Спирс объявила о помолвке
 
ШоубизКимберли КардашянЛюбовьЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния