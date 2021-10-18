https://ria.ru/20211018/kardashyan-1755007853.html

Кортни Кардашьян объявила о помолвке

Кортни Кардашьян объявила о помолвке - РИА Новости, 18.10.2021

Кортни Кардашьян объявила о помолвке

Кортни Кардашьян в Instagram объявила о помолвке с Трэвисом Баркером. Участник панк-группы Blink-182 сделал предложение старшей из сестер на пляже. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:45

2021-10-18T12:45

2021-10-18T12:45

шоубиз

кимберли кардашян

любовь

знаменитости

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кортни Кардашьян в Instagram объявила о помолвке с Трэвисом Баркером. Участник панк-группы Blink-182 сделал предложение старшей из сестер на пляже.Трэвис не стал посвящать этому событию отдельный пост в своем аккаунте. Он разместил несколько фото в stories профиля, а также ответил своей возлюбленной комментарием со словом "навсегда".Для торжественного предложения руки и сердца на пляже из роз выложили большое сердце, украшенное свечами.В комментариях пару поздравили сестры – Ким и Хлои, а также другие знаменитости.Для Трэвиса это второй брак, а для 42-летней Кортни – первый.Сестры Кардашьян прославились благодаря участию в реалити-шоу, рассказывающем о каждодневных заботах большого семейства.

https://ria.ru/20210913/spears-1749795789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кимберли кардашян, любовь, знаменитости