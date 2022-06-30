https://ria.ru/20220630/banknoty-1799213284.html

ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей

ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022

ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей

Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:46

2022-06-30T11:46

2022-06-30T11:54

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора Сергей Белов."По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака", - сказал он на презентации модернизированной банкноты в 100 рублей.Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, москва, гознак, центральный банк рф (цб рф), россия, деньги