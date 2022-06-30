Рейтинг@Mail.ru
ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/banknoty-1799213284.html
ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей
ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022
ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей
Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:46
2022-06-30T11:54
экономика
москва
гознак
центральный банк рф (цб рф)
россия
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a61d5548108863b58c5e9554db3e7a79.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора Сергей Белов."По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака", - сказал он на презентации модернизированной банкноты в 100 рублей.Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20220630/dollar-1799152833.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133678_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_d3821407981dd9c02d177cfb8a74d2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, гознак, центральный банк рф (цб рф), россия, деньги
11:46 30.06.2022 (обновлено: 11:54 30.06.2022)
 
ЦБ приступил к разработке эскизов банкнот в тысячу и пять тысяч рублей

Совет директоров ЦБ утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизированных банкнот в 1 000 и 5 000 рублей, сейчас идет работа над эскизом, заявил зампред регулятора Сергей Белов.
"По поводу купюр 1 000 и 5 000 рублей могу сказать, что совет директоров Банка России утвердил концепцию, сейчас идет работа над эскизом совместно с коллегами из "Гознака", - сказал он на презентации модернизированной банкноты в 100 рублей.
Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 06:11
Эксперт объяснил, почему наличный доллар лучше купить сейчас
 
ЭкономикаМоскваГознакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала