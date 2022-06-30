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На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет - РИА Новости, 30.06.2022
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На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет
На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет - РИА Новости, 30.06.2022
На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет
ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:15
2022-06-30T21:15
происшествия
геленджик
новочеркасск
краснодар
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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку по факту ДТП. В настоящее органами местного самоуправления решается вопрос о размещении детей в Краснодаре и организации питания для них.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, самочувствие водителя автобуса улучшилось.
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происшествия, геленджик, новочеркасск, краснодар
21:15 30.06.2022
 
На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет

Прокуратура Краснодарского края: на Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Установлено, что в автобус съехал в кювет, в нем находился 21 человек, из них 19 детей-спортсменов, водитель и старший группы. Они двигались с соревнований по волейболу из города Геленджика в город Новочеркасск Ростовской области. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо с сердцем. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.
"Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку по факту ДТП. В настоящее органами местного самоуправления решается вопрос о размещении детей в Краснодаре и организации питания для них.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, самочувствие водителя автобуса улучшилось.
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ПроисшествияГеленджикНовочеркасскКраснодар
 
 
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