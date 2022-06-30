На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет
Прокуратура Краснодарского края: на Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет
Автобус с детьми. Архивное фото
СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Установлено, что в автобус съехал в кювет, в нем находился 21 человек, из них 19 детей-спортсменов, водитель и старший группы. Они двигались с соревнований по волейболу из города Геленджика в город Новочеркасск Ростовской области. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо с сердцем. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.
"Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку по факту ДТП. В настоящее органами местного самоуправления решается вопрос о размещении детей в Краснодаре и организации питания для них.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, самочувствие водителя автобуса улучшилось.