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На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет

На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет - РИА Новости, 30.06.2022

На Кубани автобус c 19 детьми съехал в кювет

ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:15

2022-06-30T21:15

2022-06-30T21:15

происшествия

геленджик

новочеркасск

краснодар

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СОЧИ, 30 июн – РИА Новости. ДТП произошло на Кубани с участием автобуса, в котором находились 19 детей, пострадавших нет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."Прокуратура Прикубанского административного округа города Краснодара организовала проверку по факту ДТП. В настоящее органами местного самоуправления решается вопрос о размещении детей в Краснодаре и организации питания для них.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, самочувствие водителя автобуса улучшилось.

https://ria.ru/20220613/dtp-1795076673.html

геленджик

новочеркасск

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, геленджик, новочеркасск, краснодар