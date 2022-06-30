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Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое - РИА Новости, 30.06.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220630/aviaterminal-1799333217.html
Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое
Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое - РИА Новости, 30.06.2022
Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил строящийся авиатерминал и микрорайон Славянский в Новом Уренгое, сообщает... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:58
2022-06-30T16:58
ямало-ненецкий автономный округ
общество
жилье
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил строящийся авиатерминал и микрорайон Славянский в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор оценил ход модернизации крупнейшего ямальского авиаузла. Она включает в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома", - говорится в сообщении.Новый терминал площадью 19,6 тысячи квадратных метра будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт - тоннель для автобусов, - расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для погодных условий Крайнего Севера, отмечают власти.Артюхов посетил также микрорайон "Славянский", на территории которого разместятся три жилых комплекса. В этом году будут сданы два из них - это восемь двенадцатиэтажных домов. Большая часть квартир предусмотрена для переселения из аварийного фонда, часть домов будет нести функцию арендного жилья. Арендатор получит квартиру, полностью готовую к проживанию - с ремонтом и мебелью. Губернатору показали, как будут выглядеть такие квартиры. Третий жилой комплекс из четырех 12-этажных домов планируются к сдаче в 2023-2024 годах, уточняет пресс-служба.
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общество, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
16:58 30.06.2022
 

Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое

© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАОГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время посещения Нового Уренгоя
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во время посещения Нового Уренгоя - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил строящийся авиатерминал и микрорайон Славянский в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор оценил ход модернизации крупнейшего ямальского авиаузла. Она включает в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома", - говорится в сообщении.
Новый терминал площадью 19,6 тысячи квадратных метра будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт - тоннель для автобусов, - расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для погодных условий Крайнего Севера, отмечают власти.
Артюхов посетил также микрорайон "Славянский", на территории которого разместятся три жилых комплекса. В этом году будут сданы два из них - это восемь двенадцатиэтажных домов. Большая часть квартир предусмотрена для переселения из аварийного фонда, часть домов будет нести функцию арендного жилья. Арендатор получит квартиру, полностью готовую к проживанию - с ремонтом и мебелью. Губернатору показали, как будут выглядеть такие квартиры. Третий жилой комплекс из четырех 12-этажных домов планируются к сдаче в 2023-2024 годах, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЖильеЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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