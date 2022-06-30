https://ria.ru/20220630/aviaterminal-1799333217.html

Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое

Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое - РИА Новости, 30.06.2022

Глава ЯНАО посетил строящийся авиатерминал и микрорайон в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил строящийся авиатерминал и микрорайон Славянский в Новом Уренгое, сообщает... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:58

2022-06-30T16:58

2022-06-30T16:58

ямало-ненецкий автономный округ

общество

жилье

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил строящийся авиатерминал и микрорайон Славянский в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор оценил ход модернизации крупнейшего ямальского авиаузла. Она включает в себя строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома", - говорится в сообщении.Новый терминал площадью 19,6 тысячи квадратных метра будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт - тоннель для автобусов, - расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для погодных условий Крайнего Севера, отмечают власти.Артюхов посетил также микрорайон "Славянский", на территории которого разместятся три жилых комплекса. В этом году будут сданы два из них - это восемь двенадцатиэтажных домов. Большая часть квартир предусмотрена для переселения из аварийного фонда, часть домов будет нести функцию арендного жилья. Арендатор получит квартиру, полностью готовую к проживанию - с ремонтом и мебелью. Губернатору показали, как будут выглядеть такие квартиры. Третий жилой комплекс из четырех 12-этажных домов планируются к сдаче в 2023-2024 годах, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов