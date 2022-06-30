Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев
Авиакомпании попросили Минтранс отменить новые правила для невъездных пассажиров
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета "Коммерсантъ".
По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также не может привлекать охранные предприятия для его защиты.
По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также не может привлекать охранные предприятия для его защиты.
В материале напоминается про Чикагскую конвенцию, согласно которой, за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик. Однако в России "перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами", говорится в публикации.
В статье отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов. Так, "Уральские авиалинии" по устной договоренности обеспечивают проживание "невъездных", а авиагавани — питание и обратный билет. Несмотря на это счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых экспертов, опрошенных изданием, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование "как возможность заработать".
В статье отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов. Так, "Уральские авиалинии" по устной договоренности обеспечивают проживание "невъездных", а авиагавани — питание и обратный билет. Несмотря на это счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых экспертов, опрошенных изданием, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование "как возможность заработать".