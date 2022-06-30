https://ria.ru/20220630/aviakompaniya-1799204301.html

Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев

Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев - РИА Новости, 30.06.2022

Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев

Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:23

2022-06-30T11:23

2022-06-30T11:23

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета "Коммерсантъ". По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также не может привлекать охранные предприятия для его защиты. В материале напоминается про Чикагскую конвенцию, согласно которой, за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик. Однако в России "перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами", говорится в публикации. В статье отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов. Так, "Уральские авиалинии" по устной договоренности обеспечивают проживание "невъездных", а авиагавани — питание и обратный билет. Несмотря на это счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых экспертов, опрошенных изданием, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование "как возможность заработать".

https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html

https://ria.ru/20220628/erevan-1798631440.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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