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Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
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Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев
Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев - РИА Новости, 30.06.2022
Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев
Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:23
2022-06-30T11:23
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета "Коммерсантъ". По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также не может привлекать охранные предприятия для его защиты. В материале напоминается про Чикагскую конвенцию, согласно которой, за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик. Однако в России "перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами", говорится в публикации. В статье отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов. Так, "Уральские авиалинии" по устной договоренности обеспечивают проживание "невъездных", а авиагавани — питание и обратный билет. Несмотря на это счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых экспертов, опрошенных изданием, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование "как возможность заработать".
https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html
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общество, новости - туризм, туризм
11:23 30.06.2022
 
Авиакомпании не захотели отвечать за застрявших в аэропорту иностранцев

Авиакомпании попросили Минтранс отменить новые правила для невъездных пассажиров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании попросили Минтранс освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета "Коммерсантъ".

По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, перевозчик не имеет права ограничивать свободу передвижения человека, а также не может привлекать охранные предприятия для его защиты.
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Авиакомпаниям России выплатили средства на возврат билетов
В материале напоминается про Чикагскую конвенцию, согласно которой, за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик. Однако в России "перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами", говорится в публикации.

В статье отмечается, что ситуация создает путаницу в распределении расходов. Так, "Уральские авиалинии" по устной договоренности обеспечивают проживание "невъездных", а авиагавани — питание и обратный билет. Несмотря на это счета зачастую выставляются постфактум: по оценке некоторых экспертов, опрошенных изданием, часть крупных аэроузлов трактуют новое требование "как возможность заработать".
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