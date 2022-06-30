03:47 30.06.2022 (обновлено: 06:48 30.06.2022)
Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда
Ученый Макаров: к концу века Арктика может быть свободна ото льда в летние периоды
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. К концу 21 века в летние периоды Северный Ледовитый океан может быть полностью свободным ото льда, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
"Понятно, что потепление, скорее всего, будет продолжаться, и, скорее всего, в Арктике оно будет быстрее в два-три раза, чем в целом по планете. Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние 50 лет. Скорость его уменьшения в летний период — в среднем 13,5 процента за десять лет… К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период", — рассказал Макаров.
При этом, он уточнил, что за последний год ученые зафиксировали определенную стабилизацию, а минимум льда был в 2007 и 2012 годах.
"По некоторым предположениям, в 2030-2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным", — заключил Макаров.