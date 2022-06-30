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Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда - РИА Новости, 30.06.2022
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Наука
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Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда
Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда - РИА Новости, 30.06.2022
Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда
К концу 21 века в летние периоды Северный Ледовитый океан может быть полностью свободным ото льда, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:47
2022-06-30T06:48
наука
арктика
александр макаров
москва
россия
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. К концу 21 века в летние периоды Северный Ледовитый океан может быть полностью свободным ото льда, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.При этом, он уточнил, что за последний год ученые зафиксировали определенную стабилизацию, а минимум льда был в 2007 и 2012 годах."По некоторым предположениям, в 2030-2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным", — заключил Макаров.
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арктика, александр макаров, москва, россия, общество
03:47 30.06.2022 (обновлено: 06:48 30.06.2022)
 
Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда

Ученый Макаров: к концу века Арктика может быть свободна ото льда в летние периоды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. К концу 21 века в летние периоды Северный Ледовитый океан может быть полностью свободным ото льда, рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

"Понятно, что потепление, скорее всего, будет продолжаться, и, скорее всего, в Арктике оно будет быстрее в два-три раза, чем в целом по планете. Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние 50 лет. Скорость его уменьшения в летний период — в среднем 13,5 процента за десять лет… К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период", — рассказал Макаров.

При этом, он уточнил, что за последний год ученые зафиксировали определенную стабилизацию, а минимум льда был в 2007 и 2012 годах.
"По некоторым предположениям, в 2030-2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным", — заключил Макаров.
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НаукаАрктикаАлександр МакаровМоскваРоссияОбщество
 
 
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