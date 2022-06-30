Ученый сделал прогноз, когда Арктика полностью освободится ото льда

"Понятно, что потепление, скорее всего, будет продолжаться, и, скорее всего, в Арктике оно будет быстрее в два-три раза, чем в целом по планете. Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние 50 лет. Скорость его уменьшения в летний период — в среднем 13,5 процента за десять лет… К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период", — рассказал Макаров.