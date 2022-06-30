02:40 30.06.2022 (обновлено: 02:48 30.06.2022)
Власти США надеются обратить изъятые российские активы в пользу Украины
Замглавы минюста США: Вашингтон надеется обратить изъятые активы России в пользу Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Администрация США надеется, что предпринимаемые конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы, заявила заместитель главы американского минюста Лиза Монако, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва расценит использование теми или иными странами российских активов как недружественный шаг, на который последует ответ.
"Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде роскошных яхт, банковских счетов, иных товаров, самолетов или чего угодно. Ничто не исключается. Если мы можем отследить, что они связаны с незаконной деятельностью, уклонением от санкций, то, с нашей точки зрения, (их изъятие) стоит на повестке дня", — сказала Монако.
Замглавы минюста США уточнила, что следующими шагами после отслеживания "незаконных", с точки зрения Вашингтона, российских активов станет их конфискация и продажа.
"А дальше стоит вопрос о том, чтобы изъять и продать их. Мы надеемся, что действия конгресса позволят нам предоставить эти вырученные средства тем людям, которые в них нуждаются… и это народ Украины", — добавила Монако.
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Она также выразила сомнение в том, что процесс передачи изъятых у российских бизнесменов активов займет "годы".
Накануне министерство финансов США проинформировало, что за последние сто дней Штаты и их союзники по REPO заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 330 миллиардов долларов.
Работа многосторонней межведомственной группы, получившей название REPO — по англоязычной аббревиатуре словосочетания "российские элиты, подставные лица и олигархи", началась в марте. В работе этой структуры принимают участие США, Австралия, Канада, Еврокомиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания, делегирующие представителей министерств финансов, юстиции или внутренних дел.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны.
В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.