14:32 29.06.2022 (обновлено: 14:44 29.06.2022)
Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро
Президент Украины Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро.
"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" — заявил он.
"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" — заявил он.
26 июня, 10:26МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
Глава государства потребовал, чтобы страны НАТО нашли Украине место в общем пространстве безопасности.
Страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне прошлого года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.