https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798992772.html

Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро

Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро - РИА Новости, 29.06.2022

Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро. "Политика... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:32

2022-06-29T14:32

2022-06-29T14:44

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО в Мадриде, сравнил политику альянса со старыми турникетами киевского метро. "Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?" — заявил он. Глава государства потребовал, чтобы страны НАТО нашли Украине место в общем пространстве безопасности.Страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне прошлого года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220626/nato-1798184715.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, украина, россия