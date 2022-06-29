15:38 29.06.2022 (обновлено: 15:50 29.06.2022)
Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО
Advance: сближение Москвы и Анкары может обернуться для Запада большими проблемами
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское издание Advance.
"Турция вполне может внести свои отношения с Россией в шантажный список, предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от нее можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон", — говорится в статье.
При этом, по мнению автора, турецкому руководству удается извлекать выгоду, придерживаясь нейтральной позиции. Играя роль потенциального посредника между Россией и Украиной, Анкара стала чуть ли не единственной страной, открыто выступившей за разрешение кризиса дипломатическим путем.
Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух новых стран к Североатлантическому альянсу. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Вчера, 08:00НАТО планирует воевать с Россией чужими руками