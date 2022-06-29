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Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО
Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО
Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:38
2022-06-29T15:50
в мире
турция
россия
украина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское издание Advance."Турция вполне может внести свои отношения с Россией в шантажный список, предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от нее можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон", — говорится в статье.При этом, по мнению автора, турецкому руководству удается извлекать выгоду, придерживаясь нейтральной позиции. Играя роль потенциального посредника между Россией и Украиной, Анкара стала чуть ли не единственной страной, открыто выступившей за разрешение кризиса дипломатическим путем.Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух новых стран к Североатлантическому альянсу. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Полную версию материала читайте на ИноСми &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html
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в мире, турция, россия, украина
15:38 29.06.2022 (обновлено: 15:50 29.06.2022)
 
Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО

Advance: сближение Москвы и Анкары может обернуться для Запада большими проблемами

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское издание Advance.
"Турция вполне может внести свои отношения с Россией в шантажный список, предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от нее можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон", — говорится в статье.
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При этом, по мнению автора, турецкому руководству удается извлекать выгоду, придерживаясь нейтральной позиции. Играя роль потенциального посредника между Россией и Украиной, Анкара стала чуть ли не единственной страной, открыто выступившей за разрешение кризиса дипломатическим путем.
Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух новых стран к Североатлантическому альянсу. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Полную версию материала читайте на ИноСми >>>
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