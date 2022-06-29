https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html

Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО

Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Advance: Россия может воплотить в реальность страшный сон НАТО

Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:38

2022-06-29T15:38

2022-06-29T15:50

в мире

турция

россия

украина

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дружба с Россией — самый страшный для Запада козырь в колоде Турции, и Анкара может им воспользоваться для отстаивания собственных интересов, пишет хорватское издание Advance."Турция вполне может внести свои отношения с Россией в шантажный список, предъявляемый Европейскому Союзу и США. Ведь если они не пойдут ей навстречу, от нее можно ожидать еще большего укрепления отношений с Москвой, а для Запада сейчас это страшный сон", — говорится в статье.При этом, по мнению автора, турецкому руководству удается извлекать выгоду, придерживаясь нейтральной позиции. Играя роль потенциального посредника между Россией и Украиной, Анкара стала чуть ли не единственной страной, открыто выступившей за разрешение кризиса дипломатическим путем.Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении двух новых стран к Североатлантическому альянсу. Они договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Полную версию материала читайте на ИноСми >>>

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, турция, россия, украина