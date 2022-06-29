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Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике - РИА Новости, 29.06.2022
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Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике
Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике - РИА Новости, 29.06.2022
Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике
Доля юаней в российской экономике растет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:58
2022-06-29T12:58
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
в мире
россия
китай
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
юань
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доля юаней в российской экономике растет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Доля юаней, безусловно, будет увеличиваться, она увеличивается сейчас в контрактах, в платежах. Мы видим, уже появляется спрос на депозиты", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире, россия, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), юань
12:58 29.06.2022
 
Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что доля юаней в российской экономике растет

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доля юаней в российской экономике растет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Доля юаней, безусловно, будет увеличиваться, она увеличивается сейчас в контрактах, в платежах. Мы видим, уже появляется спрос на депозиты", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
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ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейВ миреРоссияКитайЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Юань
 
 
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