https://ria.ru/20220629/yuan-1798967999.html

Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике

Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике - РИА Новости, 29.06.2022

Набиуллина заявила о росте доли юаней в российской экономике

Доля юаней в российской экономике растет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:58

2022-06-29T12:58

2022-06-29T12:58

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

в мире

россия

китай

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

юань

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доля юаней в российской экономике растет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Доля юаней, безусловно, будет увеличиваться, она увеличивается сейчас в контрактах, в платежах. Мы видим, уже появляется спрос на депозиты", - сказала она, выступая на съезде РСПП.

https://ria.ru/20220527/rezervy-1790641328.html

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, в мире, россия, китай, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), юань