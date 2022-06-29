https://ria.ru/20220629/yaroslavl-1799090977.html
Число кандидатов на пост губернатора Ярославской области выросло до семи
Число кандидатов на пост губернатора Ярославской области выросло до семи - РИА Новости, 29.06.2022
Число кандидатов на пост губернатора Ярославской области выросло до семи
Прием документов на участие в выборах губернатора Ярославской области завершен в среду, документы подали семь кандидатов, сообщает областной избирком. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:55
2022-06-29T18:55
2022-06-29T18:56
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Прием документов на участие в выборах губернатора Ярославской области завершен в среду, документы подали семь кандидатов, сообщает областной избирком.Ранее документы в областной избирком подали врио губернатора Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, представитель партии "Яблоко" Сергей Балабаев. Пресс-служба партии "Единая Россия" заявляла, что поддержит Евраева.По данным областного избиркома, о своем намерении участвовать в выборах губернатора комиссию уведомили кандидат от КПРФ Михаил Парамонов, а также еще один самовыдвиженец - Алексей Антипов, согласно данным облизбиркома, Антипов – коренной ярославец, занимается ремонтом автотранспорта."Период выдвижения кандидатов, начатый 9 июня, заканчивается 29 июня 2022 года в 18.00. Период представления документов для регистрации – с 17 по 27 июля 2022 года", - говорится в сообщении облизбиркома.Президент РФ Владимир Путин 12 октября прошлого года принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона. Согласно информации ЦИК, в Ярославской области и в ряде других регионов выборы губернатора продлятся три дня - с 9 по 11 сентября. В регионе будет применено дистанционное электронное голосование.
https://ria.ru/20220628/raskhody-1798817249.html
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политика, михаил евраев, владимир смирнов, владимир путин, ярославская область, россия, коммунисты россии, лдпр, яблоко
18:55 29.06.2022 (обновлено: 18:56 29.06.2022)
Число кандидатов на пост губернатора Ярославской области выросло до семи
Семь кандидатов подали документы для участия в выборах губернатора Ярославской области