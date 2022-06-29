https://ria.ru/20220629/yakutiya-1799126488.html

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии

Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии, спасатели вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:09

2022-06-29T22:09

2022-06-29T22:09

происшествия

алданский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии, спасатели вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее пресс-служба республиканского главка МЧС сообщала, что в среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Предварительно установлено, что вертолет вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда."По предварительной информации в вертолёте, который совершил жёсткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что к месту жёсткой посадки вертолёта в Якутии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту для проведения поисково-спасательных работ.

https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html

https://ria.ru/20220623/an-30-1797463047.html

алданский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алданский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш