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Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
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Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии
Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии
Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии, спасатели вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:09
2022-06-29T22:09
происшествия
алданский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии, спасатели вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее пресс-служба республиканского главка МЧС сообщала, что в среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Предварительно установлено, что вертолет вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда."По предварительной информации в вертолёте, который совершил жёсткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что к месту жёсткой посадки вертолёта в Якутии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту для проведения поисково-спасательных работ.
https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html
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происшествия, алданский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
22:09 29.06.2022
 
Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии

Пресс-служба МЧС: пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Якутии, спасатели вылетели на место происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба республиканского главка МЧС сообщала, что в среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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Предварительно установлено, что вертолет вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда.
"По предварительной информации в вертолёте, который совершил жёсткую посадку, может находиться 23 человека, пять из которых пострадали", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что к месту жёсткой посадки вертолёта в Якутии вылетел вертолёт Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту для проведения поисково-спасательных работ.
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ПроисшествияАлданский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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