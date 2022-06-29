https://ria.ru/20220629/whatsapp-1798954610.html

В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера

В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера - РИА Новости, 29.06.2022

В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера

Пользователи из России не могут скачать с официального сайта приложение WhatsApp (является частью Meta*) для компьютера. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:09

2022-06-29T12:09

2022-06-29T12:56

технологии

россия

microsoft corporation

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи из России не могут скачать с официального сайта приложение WhatsApp (является частью Meta*) для компьютера.Проблема с загрузкой возникает как у пользователей операционной системы Windows, так и MacOS.Однако при подключении к VPN мессенджер скачать удается.Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил доступ в России к ее сервисам Instagram и Facebook. В то же время никакого наказания за обход блокировок не предусмотрено, мессенджер WhatsApp под запрет не попал.Клиенты корпорации Microsoft в России ранее также столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем Windows 10 и Windows 11.Компания 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России, которое "затронет" 400 сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, microsoft corporation, общество