https://ria.ru/20220629/whatsapp-1798954610.html
В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера
В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера - РИА Новости, 29.06.2022
В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера
Пользователи из России не могут скачать с официального сайта приложение WhatsApp (является частью Meta*) для компьютера. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:09
2022-06-29T12:09
2022-06-29T12:56
технологии
россия
microsoft corporation
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи из России не могут скачать с официального сайта приложение WhatsApp (является частью Meta*) для компьютера.Проблема с загрузкой возникает как у пользователей операционной системы Windows, так и MacOS.Однако при подключении к VPN мессенджер скачать удается.Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил доступ в России к ее сервисам Instagram и Facebook. В то же время никакого наказания за обход блокировок не предусмотрено, мессенджер WhatsApp под запрет не попал.Клиенты корпорации Microsoft в России ранее также столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем Windows 10 и Windows 11.Компания 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России, которое "затронет" 400 сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html
https://ria.ru/20220619/windows-1796603008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, microsoft corporation, общество
12:09 29.06.2022 (обновлено: 12:56 29.06.2022)
В России стало недоступно скачивание WhatsApp для компьютера
Мессенджер WhatsApp для компьютера стал недоступен для загрузки в России
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи из России не могут скачать с официального сайта приложение WhatsApp (является частью Meta*) для компьютера.
Проблема с загрузкой возникает как у пользователей операционной системы Windows, так и MacOS.
Однако при подключении к VPN мессенджер скачать удается.
Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил доступ в России к ее сервисам Instagram и Facebook. В то же время никакого наказания за обход блокировок не предусмотрено, мессенджер WhatsApp под запрет не попал.
Клиенты корпорации Microsoft
в России
ранее также столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем Windows 10 и Windows 11.
Компания 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг из-за событий на Украине
. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России, которое "затронет" 400 сотрудников. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.