https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html

Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки

Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.06.2022

Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки

Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:22

2022-06-29T10:22

2022-06-29T10:23

россия

черногория

московская область (подмосковье)

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По данным следствия, Александр Кузин совершил преступление в 2020 году в Подмосковье. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.Волк отметила, что подозреваемый скрылся от правосудия за границей. Ему заочно предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). По запросу подмосковного главка МВД в октябре прошлого года Кузина объявили в международный розыск. В том же месяце его задержали в Черногории."Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в город Москву", - добавила Волк.

https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html

россия

черногория

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, черногория, московская область (подмосковье), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк