https://ria.ru/20220629/vydacha-1798918899.html
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.06.2022
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:22
2022-06-29T10:22
2022-06-29T10:23
россия
черногория
московская область (подмосковье)
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По данным следствия, Александр Кузин совершил преступление в 2020 году в Подмосковье. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.Волк отметила, что подозреваемый скрылся от правосудия за границей. Ему заочно предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). По запросу подмосковного главка МВД в октябре прошлого года Кузина объявили в международный розыск. В том же месяце его задержали в Черногории."Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в город Москву", - добавила Волк.
https://ria.ru/20220419/nasilie-1784235582.html
россия
черногория
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черногория, московская область (подмосковье), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
10:22 29.06.2022 (обновлено: 10:23 29.06.2022)
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над восьмилетней девочкой