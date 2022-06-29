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Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.06.2022
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Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 29.06.2022
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки
Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:22
2022-06-29T10:23
россия
черногория
московская область (подмосковье)
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По данным следствия, Александр Кузин совершил преступление в 2020 году в Подмосковье. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.Волк отметила, что подозреваемый скрылся от правосудия за границей. Ему заочно предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). По запросу подмосковного главка МВД в октябре прошлого года Кузина объявили в международный розыск. В том же месяце его задержали в Черногории."Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в город Москву", - добавила Волк.
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россия
черногория
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россия, черногория, московская область (подмосковье), интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
10:22 29.06.2022 (обновлено: 10:23 29.06.2022)
 
Черногория выдала России обвиняемого в изнасиловании девочки

Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над восьмилетней девочкой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черногория выдала России обвиняемого в надругательстве над девочкой, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, Александр Кузин совершил преступление в 2020 году в Подмосковье. Потерпевшей стала девочка 2012 года рождения.
Волк отметила, что подозреваемый скрылся от правосудия за границей. Ему заочно предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). По запросу подмосковного главка МВД в октябре прошлого года Кузина объявили в международный розыск. В том же месяце его задержали в Черногории.
"Сегодня, удовлетворив соответствующее ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, черногорские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в город Москву", - добавила Волк.
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РоссияЧерногорияМосковская область (Подмосковье)ИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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