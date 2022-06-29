https://ria.ru/20220629/vybory-1798960526.html

На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний

На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний - РИА Новости, 29.06.2022

На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний

Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:30

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе."На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220623/vybory-1797510945.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, цик рф