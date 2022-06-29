Рейтинг@Mail.ru
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/vybory-1798960526.html
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний - РИА Новости, 29.06.2022
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:27
2022-06-29T12:30
политика
россия
элла памфилова
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750559564_85:0:2630:1431_1920x0_80_0_0_ae16405534205a238cdc15b0bef7a667.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе."На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220623/vybory-1797510945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750559564_184:0:2546:1771_1920x0_80_0_0_535d12bacb90c57825933d417cfa99b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, цик рф
12:27 29.06.2022 (обновлено: 12:30 29.06.2022)
 
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний

Памфилова: на единый день голосования назначили 4600 избирательных кампаний в 81 регионе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе.
"На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:41
Горячая линия ЦИК начала работу в преддверии выборов
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала