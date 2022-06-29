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На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний - РИА Новости, 29.06.2022
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:27
2022-06-29T12:27
2022-06-29T12:30
политика
россия
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе."На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, элла памфилова, цик рф
12:27 29.06.2022 (обновлено: 12:30 29.06.2022)
На единый день голосования назначили 4,6 тысячи избирательных кампаний
Памфилова: на единый день голосования назначили 4600 избирательных кампаний в 81 регионе
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в этом году на единый день голосования 11 сентября в РФ назначено около 4,6 тысячи избирательных кампаний в 81 регионе.
"На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.