https://ria.ru/20220629/voyna-1798964818.html

Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России

Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России - РИА Новости, 29.06.2022

Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России

Запад развязал против России беспрецедентную системную войну, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:45

2022-06-29T12:45

2022-06-29T12:45

россия

европа

украина

валерий зорькин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запад развязал против России беспрецедентную системную войну, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.Он напомнил, что страны Запада вводят пакеты беспрецедентных экономических и политических санкций, активно накачивают Украину вооружением, фактически командуют военными операциями Украины против России, а также без ограничений, в реальном масштабе времени снабжают украинские войска спутниковой разведывательной информацией.Запад дополнил военные действия против России столь же жестокой информационно-пропагандистской войной, включая блокировку или уничтожение в СМИ и соцсетях любых высказываний, предъявляющих миру альтернативные американским точки зрения на происходящие события, полагает Зорькин."Фактически, Западом против России развязана беспрецедентная гибридная или, точнее, системная война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война для всей Европы явно приобретает все более откровенный нацистский оттенок: воюют не против России как страны, а против русских вообще", - отметил глава Конституционного суда.Он подчеркнул, что Россия сражается уже вовсе не против Украины, а против совокупного Запада, который ради победы в этой войне поспешил оказаться от всех собственных многовековых правовых завоеваний и исповедует оголтелый антироссийской нацизм."Как результат, мы сейчас начинаем жить в совершенно новом мире, в состоянии этой борьбы с Западом, практически полностью лишенном прежних морально-этических и нормативно-правовых фундаментальных оснований. И нам необходимо не только дать этому факту моральную и правовую оценку, но и заново политически и юридически переосмыслить те условия и принципы, на основе которых мы теперь намерены жить и выстаивать", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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россия, европа, украина, валерий зорькин