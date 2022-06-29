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Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России - РИА Новости, 29.06.2022
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Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России
Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России - РИА Новости, 29.06.2022
Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России
Запад развязал против России беспрецедентную системную войну, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:45
2022-06-29T12:45
россия
европа
украина
валерий зорькин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запад развязал против России беспрецедентную системную войну, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.Он напомнил, что страны Запада вводят пакеты беспрецедентных экономических и политических санкций, активно накачивают Украину вооружением, фактически командуют военными операциями Украины против России, а также без ограничений, в реальном масштабе времени снабжают украинские войска спутниковой разведывательной информацией.Запад дополнил военные действия против России столь же жестокой информационно-пропагандистской войной, включая блокировку или уничтожение в СМИ и соцсетях любых высказываний, предъявляющих миру альтернативные американским точки зрения на происходящие события, полагает Зорькин."Фактически, Западом против России развязана беспрецедентная гибридная или, точнее, системная война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война для всей Европы явно приобретает все более откровенный нацистский оттенок: воюют не против России как страны, а против русских вообще", - отметил глава Конституционного суда.Он подчеркнул, что Россия сражается уже вовсе не против Украины, а против совокупного Запада, который ради победы в этой войне поспешил оказаться от всех собственных многовековых правовых завоеваний и исповедует оголтелый антироссийской нацизм."Как результат, мы сейчас начинаем жить в совершенно новом мире, в состоянии этой борьбы с Западом, практически полностью лишенном прежних морально-этических и нормативно-правовых фундаментальных оснований. И нам необходимо не только дать этому факту моральную и правовую оценку, но и заново политически и юридически переосмыслить те условия и принципы, на основе которых мы теперь намерены жить и выстаивать", - заключил он.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
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россия, европа, украина, валерий зорькин
12:45 29.06.2022
 
Зорькин заявил о развязанной Западом системной войне против России

Председатель Конституционного суда Зорькин: Запад развязал против России системную войну

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Запад развязал против России беспрецедентную системную войну, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.
Он напомнил, что страны Запада вводят пакеты беспрецедентных экономических и политических санкций, активно накачивают Украину вооружением, фактически командуют военными операциями Украины против России, а также без ограничений, в реальном масштабе времени снабжают украинские войска спутниковой разведывательной информацией.
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22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
Запад дополнил военные действия против России столь же жестокой информационно-пропагандистской войной, включая блокировку или уничтожение в СМИ и соцсетях любых высказываний, предъявляющих миру альтернативные американским точки зрения на происходящие события, полагает Зорькин.
"Фактически, Западом против России развязана беспрецедентная гибридная или, точнее, системная война: на поле боя, в военно-промышленном комплексе, экономике, политике, культуре, спорте, науке, образовании, СМИ и киберсреде. Причем эта война для всей Европы явно приобретает все более откровенный нацистский оттенок: воюют не против России как страны, а против русских вообще", - отметил глава Конституционного суда.
Он подчеркнул, что Россия сражается уже вовсе не против Украины, а против совокупного Запада, который ради победы в этой войне поспешил оказаться от всех собственных многовековых правовых завоеваний и исповедует оголтелый антироссийской нацизм.
"Как результат, мы сейчас начинаем жить в совершенно новом мире, в состоянии этой борьбы с Западом, практически полностью лишенном прежних морально-этических и нормативно-правовых фундаментальных оснований. И нам необходимо не только дать этому факту моральную и правовую оценку, но и заново политически и юридически переосмыслить те условия и принципы, на основе которых мы теперь намерены жить и выстаивать", - заключил он.
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РоссияЕвропаУкраинаВалерий Зорькин
 
 
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