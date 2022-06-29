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Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области - РИА Новости, 29.06.2022
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Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области
Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области - РИА Новости, 29.06.2022
Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области
Промышленные предприятия Белоруссии могут открыть свои производства на территории Воронежской области, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:13
2022-06-29T15:13
экономика
воронежская область
белоруссия
россия
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Промышленные предприятия Белоруссии могут открыть свои производства на территории Воронежской области, сообщает в среду правительство региона.Воронежская область примет участие в IX Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет 30 июня -1 июля в белорусском городе Гродно. Как отмечает правительство Воронежской области, у региона уже есть "значительные наработки" с Белоруссией - по итогам 2021 года объем взаимной торговли региона и республики вырос на 30% и превысил 270 миллионов долларов."Активно развивается сотрудничество в строительной сфере: белорусские подрядчики качественно возводят социальные объекты на территории Воронежской области. Крепнет взаимодействие с коллегами в АПК. А промышленные предприятия братской страны рассматривают локализацию своих производств в регионе", - говорится в сообщении.Форум проводится с целью укрепления делового партнерства между регионами России и Белоруссии. Среди главных вопросов, которые будут рассмотрены в ходе работы секций и пленарного заседания форума, - импортозамещение, производственная кооперация, продовольственная безопасность, культурный обмен.
https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html
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экономика, воронежская область, белоруссия, россия
15:13 29.06.2022
 
Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области

Белорусские промышленные предприятия могут открыть производства в Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Промышленные предприятия Белоруссии могут открыть свои производства на территории Воронежской области, сообщает в среду правительство региона.
Воронежская область примет участие в IX Форуме регионов Белоруссии и России, который пройдет 30 июня -1 июля в белорусском городе Гродно. Как отмечает правительство Воронежской области, у региона уже есть "значительные наработки" с Белоруссией - по итогам 2021 года объем взаимной торговли региона и республики вырос на 30% и превысил 270 миллионов долларов.
Завод БелАЗ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 18:16
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
"Активно развивается сотрудничество в строительной сфере: белорусские подрядчики качественно возводят социальные объекты на территории Воронежской области. Крепнет взаимодействие с коллегами в АПК. А промышленные предприятия братской страны рассматривают локализацию своих производств в регионе", - говорится в сообщении.
Форум проводится с целью укрепления делового партнерства между регионами России и Белоруссии. Среди главных вопросов, которые будут рассмотрены в ходе работы секций и пленарного заседания форума, - импортозамещение, производственная кооперация, продовольственная безопасность, культурный обмен.
Минск
08:19
Белоруссия продлила эмбарго на ряд западных продуктов
 
ЭкономикаВоронежская областьБелоруссияРоссия
 
 
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