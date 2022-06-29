Рейтинг@Mail.ru
ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/vks-1798938113.html
ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 29.06.2022
ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области
Российская авиация сбила на Украине МиГ-29 и уничтожила ЗРК "Бук", сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:26
2022-06-29T12:47
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_0:261:3015:1957_1920x0_80_0_0_06f9aa273fb720bedc1a47e413dd5419.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская авиация сбила на Украине МиГ-29 и уничтожила ЗРК "Бук", сообщило в среду Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_1f2acc0e810b151ef254d5ace63d4bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
11:26 29.06.2022 (обновлено: 12:47 29.06.2022)
 
ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны: ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская авиация сбила на Украине МиГ-29 и уничтожила ЗРК "Бук", сообщило в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022
Инфографика
Посмотреть
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала