https://ria.ru/20220629/vks-1798938113.html

ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области - РИА Новости, 29.06.2022

ВКС сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Российская авиация сбила на Украине МиГ-29 и уничтожила ЗРК "Бук", сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:26

2022-06-29T11:26

2022-06-29T12:47

специальная военная операция на украине

украина

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россия

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская авиация сбила на Украине МиГ-29 и уничтожила ЗРК "Бук", сообщило в среду Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр