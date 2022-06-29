https://ria.ru/20220629/vertolet-1798913522.html

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:58

2022-06-29T09:58

2022-06-29T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

ми-35

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине.Боевая машина летит со скоростью более 200 километров в час на высоте в пять-семь метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для поражения целей на большом удалении неуправляемыми ракетами, которые летят по навесной траектории на несколько километров вдаль.Как рассказал командир экипажа Ми-35 Николай, противника обнаружила разведка, после чего поступил приказ взлетать.Николай добавил, что при выполнении задания на вертолет была атака сзади, но бортовой комплекс обороны успешно справился и отвел ракеты, никто не пострадал.В Минобороны уточнили, что Ми-35 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220628/raketa-1798614036.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны России Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине. 2022-06-29T09:58 true PT1M56S

Работа комплекса РЭБ "Красуха-С4" в ходе спецоперации на Украине. Кадры Минобороны России Минобороны России опубликовало кадры несения боевого дежурства расчета новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" Центрального военного округа в ходе военной спецоперации на Украине. По данным военного ведомства, специалисты РЭБ в ходе специальной военной операции продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции (РЛС) украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата. 2022-06-29T09:58 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ми-35, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф