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Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/vertolet-1798913522.html
Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине
Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:58
2022-06-29T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-35
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине.Боевая машина летит со скоростью более 200 километров в час на высоте в пять-семь метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для поражения целей на большом удалении неуправляемыми ракетами, которые летят по навесной траектории на несколько километров вдаль.Как рассказал командир экипажа Ми-35 Николай, противника обнаружила разведка, после чего поступил приказ взлетать.Николай добавил, что при выполнении задания на вертолет была атака сзади, но бортовой комплекс обороны успешно справился и отвел ракеты, никто не пострадал.В Минобороны уточнили, что Ми-35 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Работа вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны России
Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине.
2022-06-29T09:58
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Работа комплекса РЭБ "Красуха-С4" в ходе спецоперации на Украине. Кадры Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры несения боевого дежурства расчета новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" Центрального военного округа в ходе военной спецоперации на Украине. По данным военного ведомства, специалисты РЭБ в ходе специальной военной операции продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции (РЛС) украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата.
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безопасность, ми-35, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
09:58 29.06.2022 (обновлено: 15:12 29.06.2022)
 
Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

Минобороны показало работу многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа на Украине.
Боевая машина летит со скоростью более 200 километров в час на высоте в пять-семь метров, перед лесополосой резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет. Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для поражения целей на большом удалении неуправляемыми ракетами, которые летят по навесной траектории на несколько километров вдаль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как рассказал командир экипажа Ми-35 Николай, противника обнаружила разведка, после чего поступил приказ взлетать.

"Парой отработали, цель, по докладам пехоты, была уничтожена, задача достигнута", — сообщил он.

Николай добавил, что при выполнении задания на вертолет была атака сзади, но бортовой комплекс обороны успешно справился и отвел ракеты, никто не пострадал.
В Минобороны уточнили, что Ми-35 уничтожили опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМи-35Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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