https://ria.ru/20220629/vagony-1798934640.html

В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов

В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2022

В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов

Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

2022-06-29T11:16

происшествия

забайкальская железная дорога

москва

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская железная дорога."29 июня в 08.08 мск на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено", - говорится в сообщении.Пострадавших нет, угрозы экологии нет, отмечают в ЗабЖД.Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.По предварительной информации, задерживается пассажирский поезд №2 Москва – Владивосток, отменен пригородный поезд №6236 Ерофей Павлович – Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 Сковородино – Ерофей Павлович, он следует до станции Уруша.

https://ria.ru/20220624/podzhog-1797734815.html

москва

владивосток

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, забайкальская железная дорога , москва, владивосток, россия