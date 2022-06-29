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В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2022
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В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2022
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
происшествия
забайкальская железная дорога
москва
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская железная дорога."29 июня в 08.08 мск на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено", - говорится в сообщении.Пострадавших нет, угрозы экологии нет, отмечают в ЗабЖД.Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.По предварительной информации, задерживается пассажирский поезд №2 Москва – Владивосток, отменен пригородный поезд №6236 Ерофей Павлович – Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 Сковородино – Ерофей Павлович, он следует до станции Уруша.
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происшествия, забайкальская железная дорога , москва, владивосток, россия
11:16 29.06.2022
 
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов

В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов, задерживается поезд Москва — Владивосток

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Pixabay / NickyPe
Железная дорога. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская железная дорога.
"29 июня в 08.08 мск на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, угрозы экологии нет, отмечают в ЗабЖД.
Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.
По предварительной информации, задерживается пассажирский поезд №2 МоскваВладивосток, отменен пригородный поезд №6236 Ерофей Павлович – Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 Сковородино – Ерофей Павлович, он следует до станции Уруша.
Кадры пожара вагона пассажирского поезда, шедшего по маршруту Новый Уренгой – Оренбург
24 июня, 08:49
На Ямале пассажир поджег вагон поезда
 
ПроисшествияЗабайкальская железная дорогаМоскваВладивостокРоссия
 
 
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