https://ria.ru/20220629/vagony-1798934640.html
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов - РИА Новости, 29.06.2022
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
2022-06-29T11:16
происшествия
забайкальская железная дорога
москва
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Четырнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне в Амурской области, задерживается пассажирский поезд Москва – Владивосток, сообщает Забайкальская железная дорога."29 июня в 08.08 мск на перегоне Сгибеево – Большая Омутная Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительным данным, 14 вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку временно приостановлено", - говорится в сообщении.Пострадавших нет, угрозы экологии нет, отмечают в ЗабЖД.Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда.По предварительной информации, задерживается пассажирский поезд №2 Москва – Владивосток, отменен пригородный поезд №6236 Ерофей Павлович – Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 Сковородино – Ерофей Павлович, он следует до станции Уруша.
https://ria.ru/20220624/podzhog-1797734815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, забайкальская железная дорога , москва, владивосток, россия
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов
В Приамурье с рельсов сошли 14 грузовых вагонов, задерживается поезд Москва — Владивосток