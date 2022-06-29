https://ria.ru/20220629/uvolnenie-1798992060.html

Россияне стали меньше бояться увольнений, показало исследование "Сбера"

Россияне стали меньше бояться увольнений, показало исследование "Сбера" - РИА Новости, 29.06.2022

Россияне стали меньше бояться увольнений, показало исследование "Сбера"

Россияне в мае 2022 года стали меньше бояться увольнений - доля считающих риск потерять работу незначительным достигла исторического рекорда в 65%, одновременно РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:29

2022-06-29T14:29

2022-06-29T14:29

россия

экономика

сбер

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россияне в мае 2022 года стали меньше бояться увольнений - доля считающих риск потерять работу незначительным достигла исторического рекорда в 65%, одновременно уровень опасений граждан за курс рубля опустился до минимума за последние восемь лет, говорится в исследовании потребительских настроений россиян "Индекс Ивановых" SberCIB Investment Research."Ивановы уверены в завтрашнем дне и оценивают риски увольнений как незначительные. Доля таких граждан достигла исторического рекорда за всё время проведения исследования — 65% опрошенных. При этом 23% респондентов ожидают увеличения заработной платы в 2022 году", - сказано в исследовании.Также россияне поверили в курс рубля, отмечают аналитики. "Укрепления национальной валюты ожидают 40% Ивановых, ослабления — лишь 19%. Доля тех, кто не ожидает изменений курса, составляет 17%. Таким образом, уровень опасений (связанных с - ред.) курсом рубля опустился до минимума за последние 8 лет", - пишут они.Сейчас 55% россиян относят себя к среднему классу по уровню благосостояния, что на 3 процентных пункта больше, чем в марте 2022 года. Это немного выше среднего значения за последние 7 лет (51%) и значительно лучше ситуации в мае 2020 (47%), когда коронавирусные ограничения ухудшили качество жизни россиян.Основным опасением россиян остаётся здоровье - о нём беспокоятся 62% опрошенных в мае против 54% в марте 2022 года. При этом доля счастливых россиян по сравнению с маем 2020 года в текущем году выросла на 8 процентных пунктов - до 56%.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сбер