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Министр обороны Британии сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 29.06.2022
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Министр обороны Британии сделал выпад в адрес Путина
Министр обороны Британии сделал выпад в адрес Путина - РИА Новости, 29.06.2022
Министр обороны Британии сделал выпад в адрес Путина
Глава минобороны Британии Бен Уоллес, пытаясь развить высказанную ранее его шефом мысль, допустил ряд словесных выпадов в адрес президента России Владимира... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:54
2022-06-29T21:14
в мире
владимир путин
мария захарова
россия
великобритания
украина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес, пытаясь развить высказанную ранее его шефом мысль, допустил ряд словесных выпадов в адрес президента России Владимира Путина.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной. По его словам, действия Путина в отношении Украины стали "идеальным примером токсичной маскулинности". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это с иронией заявил РИА Новости, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", как Джонсон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Великобритании воплощением "фантазии с испариной".При этом, говоря о женщинах, он упомянул официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще", несмотря на то, что таких угроз Захарова не высказывала."Она такая же сумасшедшая, как и он, поэтому я оставлю это", - заявил Уоллес.Захарова ранее говорила, что напротив, именно представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности от краха британской монархии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/putin-1796712900.html
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в мире, владимир путин, мария захарова, россия, великобритания, украина
19:54 29.06.2022 (обновлено: 21:14 29.06.2022)
 
Министр обороны Британии сделал выпад в адрес Путина

Министр обороны Британии Уоллес сделал выпад в адрес Путина

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава минобороны Британии Бен Уоллес, пытаясь развить высказанную ранее его шефом мысль, допустил ряд словесных выпадов в адрес президента России Владимира Путина.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин был женщиной. По его словам, действия Путина в отношении Украины стали "идеальным примером токсичной маскулинности". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это с иронией заявил РИА Новости, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", как Джонсон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьер-министра Великобритании воплощением "фантазии с испариной".
"Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир - это синдром маленького человека, взгляд мачо", - ответил Уоллес на вопрос о том, согласен ли он со словами премьера.
При этом, говоря о женщинах, он упомянул официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще", несмотря на то, что таких угроз Захарова не высказывала.
"Она такая же сумасшедшая, как и он, поэтому я оставлю это", - заявил Уоллес.
Захарова ранее говорила, что напротив, именно представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем, в частности от краха британской монархии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреВладимир ПутинМария ЗахароваРоссияВеликобританияУкраина
 
 
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