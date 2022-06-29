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На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты
На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты - РИА Новости, 29.06.2022
На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка 1... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:12
2022-06-29T15:12
специальная военная операция на украине
экономика
цены на нефть
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россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка 1 триллиона долларов, что равно пяти ВВП страны.По его словам, эта сумма равна пяти годовым ВВП страны, если сравнивать с прошлогодним долларовым ВВП, который достиг исторического максимума и составил почти 200 миллиардов долларов. Он уточнил, что ежемесячно Украина получает в качестве грантов порядка 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что для страны сейчас закрыты рынки заимствования капитала.Ранее Зеленский оценивал стоимость восстановления экономики и объектов инфраструктуры в 600 миллиардов долларов.Власти Украины приняли закон о "принудительном изъятии" объектов собственности РФ и ее резидентов. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
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экономика, цены на нефть, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр
15:12 29.06.2022
 
На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты

Советник Зеленского Устенко: Украине необходим триллион долларов для восстановления страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка 1 триллиона долларов, что равно пяти ВВП страны.
"Поскольку 650 миллиардов долларов США составляют только прямые убытки Украины из-за войны, и если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до 1 триллиона долларов США. Нам нужны эти суммы", - заявил Устенко в эфире телеканала "Еспресо" в среду.
По его словам, эта сумма равна пяти годовым ВВП страны, если сравнивать с прошлогодним долларовым ВВП, который достиг исторического максимума и составил почти 200 миллиардов долларов. Он уточнил, что ежемесячно Украина получает в качестве грантов порядка 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что для страны сейчас закрыты рынки заимствования капитала.
Ранее Зеленский оценивал стоимость восстановления экономики и объектов инфраструктуры в 600 миллиардов долларов.
Власти Украины приняли закон о "принудительном изъятии" объектов собственности РФ и ее резидентов. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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