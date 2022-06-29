https://ria.ru/20220629/ukraina-1799005151.html

На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты

На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты - РИА Новости, 29.06.2022

На Украине оценили необходимые для восстановления страны затраты

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка 1... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:12

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экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка 1 триллиона долларов, что равно пяти ВВП страны.По его словам, эта сумма равна пяти годовым ВВП страны, если сравнивать с прошлогодним долларовым ВВП, который достиг исторического максимума и составил почти 200 миллиардов долларов. Он уточнил, что ежемесячно Украина получает в качестве грантов порядка 5 миллиардов долларов, несмотря на то, что для страны сейчас закрыты рынки заимствования капитала.Ранее Зеленский оценивал стоимость восстановления экономики и объектов инфраструктуры в 600 миллиардов долларов.Власти Украины приняли закон о "принудительном изъятии" объектов собственности РФ и ее резидентов. По информации Бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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экономика, цены на нефть, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр